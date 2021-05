Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. UN ÁRBOL PELIGROSO "Calle Urquiza y Moreno. Árbol añejo próximo a caerse. Hago un llamado por este medio a la Municipalidad" muestra Juana.



FALTÓ LA RECOLECCIÓN "9 de julio entre Las Heras y Pueyrredón vinieron de la Municipalidad, cortaron el pasto y dejaron todo tirado. Nadie recolectó el pasto y la basura que algunos vecinos tiran" escribe Darío.



ZANJA TAPADA "Calle Castilla y Pío García, las ramas tapan la zanja, no corre el agua hasta calle Burgos. Por favor solucionen este problema" escribe Juan.

#ALaComunidad se extravió billetera en Zárate, entre las calles Gral Paz, Gallesio y Bolivar ayer entre las 16:40 y las 17:30... La billetera es marrón marca Everlast y contiene documentación importante a nobre de Jorge Luis Aguirre. Se ruega avisar al celular 1154777283. Gracias pic.twitter.com/Rsbdhjj7H5 — Daniel Trila (@dantrila) May 20, 2021 #Ahora en calle Ahumada 368, barrio San Cayetano, estaba explotando un medidor, los vecinos solicitaron la presencia de la cuadrilla de EDEN #Campana pic.twitter.com/lKVOo48Goo — Daniel Trila (@dantrila) May 20, 2021 #ALaComunidad Comedor y Merendero Pancita Llena Corazón Contento, del barrio Otamendi calle Pedroza 58, solicitan ayuda; una heladera para guardar el pollo y las verduras. También ropa, calzado para chicos y grandes, frazadas y colaboración con alimentos. Solo WhatsApp 3489361706 pic.twitter.com/QWnebreAAw — Daniel Trila (@dantrila) May 19, 2021

20 de Mayo de 2021:

Quejas Vecinales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar