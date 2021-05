Un perro mediano con una importante herida sangrante en cuello deambulaba ayer por las inmediaciones de Sarmiento y Necochea. Lectores que enviaron la foto a nuestra redacción, señalaron que solicitaron ayuda a CIMoPU y a Zoonosis pero no obtuvieron respuesta.

#ALaComunidad perro herido necesita ayuda. Andaba en Sarmiento y Necochea, perro mediano con su cuello lastimado buscando donde refugiarse, vecinos solicitaron ayuda a CIMOPU y a Zooonosis pero no obtuvieron respuesta positiva. Por último se refugió tras la reja verde de una casa pic.twitter.com/YTplziPpsH — Daniel Trila (@dantrila) May 18, 2021

Herido y abandonado

