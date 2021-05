Dando paso a la asunción de Maximiliano Abad, militantes de la JR local se hicieron presentes en el acto donde eligieron a Manuel Cisneros como Presidente de la agrupación juvenil bonaerense. La Juventud Radical Bonaerense realizó un plenario de la renovación de autoridades y un grupo de jóvenes radicales de la ciudad acompañaron. En la localidad de La Plata, se llevó a cabo el recambio de autoridades de la mesa ejecutiva por los delegados de las ocho secciones electorales. El evento no contó con la presencia de los delegados provinciales de la línea de Gustavo Posse. Representando a la Juventud Radical Campana, estuvieron presentes Jeremías Orona (Secretario General), Augusto Castro Sala (Delegado Seccional) y Brisa Roma (Secretaria de Acción Social de la JR). Asimismo, casi todos los distritos que integran la línea interna "Innovación Radical" dijeron presentes, mostrando la ganas y la vocación de participación en todos los encuentros que se den en la provincia. En este sentido, Orona enfatizó que "desde la Juventud Radical, buscamos dar respuesta a las inquietudes no sólo de los radicales, sino también de todos los bonaerenses". "Queremos estar –añadió- a las alturas de las necesidades de los vecinos. Para eso consideramos que es importante alcanzar una unión que nos permita consensuar a través del diálogo y un trabajo en conjunto". Y sumó: "Como joven militante, pero principalmente argentino, siento un gran orgullo al ser parte de este partido que tiene historia del trabajo, de la unión, igualdad y defensa de la democracia". Por último, Orona afirmó que "en este partido hay futuro y me animó a decir que vienen grandes tiempos, pero no será fácil y habrá que transpirar la camiseta".



Campana participó de la renovación de autoridades de la Juventud Radical bonaerense

