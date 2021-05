ANUNCIOS INMINENTES El presidente Alberto Fernández encabezó una videoconferencia con 12 gobernadores para analizar la situación sanitaria en el marco de la pandemia de coronavirus, y comienza a delinear cuáles serán las nuevas medidas restrictivas que comenzarán a regir el próximo sábado. Fuentes oficiales precisaron que el Presidente mantendrá hoy una reunión virtual con una segunda tanda de mandatarios provinciales, la cual se realizaría cerca del mediodía, y luego Fernández podría grabar un mensaje para comunicar las nuevas normativas que quedarán establecidas en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). En ese marco, indicaron que aún no está definido si la comunicación oficial de Fernández será "mañana por la noche o el viernes a la mañana", y detallaron que "resta definir el período" por el que regirán las medidas, cuyas opciones serían entre dos o tres semanas.



BUSCADO La jueza federal María Servini ordenó la captura nacional e internacional de Fabián Rodríguez Simón, el ex asesor judicial del ex presidente Mauricio Macri, acusado de haber formado parte de una maniobra para desapoderar de sus bienes y meter presos a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. Servini dispuso, además, la inhibición general de bienes de Rodríguez Simón y el congelamiento de todas sus cuentas bancarias y activos en el país. El abogado anunció en las últimas horas que pidió asilo político a Uruguay por considerarse un "perseguido" y por temor por su seguridad y por ser encarcelado. Rodríguez Simón "se encuentra en la República Oriental del Uruguay desde el día 8 de diciembre de 2020, sin haber dado aviso de dicha circunstancia al Juzgado, como sí lo había hecho anteriormente", explicó la jueza. Servini libró exhorto internacional a Uruguay pidiendo a sus autoridades que "de manera muy urgente, arbitren los medios para que se proceda a la localización de Rodríguez Simón y se prohíba su salida de ese país". ESTABLE El dólar blue se mantuvo en $156 para la venta, pero las cotizaciones financieras subieron de manera marcada, presionadas por la nueva mega colocación de deuda en distintos tipos de letras y bonos, y una mayor incertidumbre económica por el impacto de la pandemia. El Tesoro adjudicó finalmente deuda por $249.102 millones en la licitación más exigente del año, y cuando debe afrontar este viernes fuertes vencimientos. La licitación buscaba financiamiento por $250.000 millones y 700 millones de dólares, para cubrir vencimientos del mes, equivalentes a unos $310.000 millones. Durante la rueda anterior, el paralelo escaló $3 en el mercado marginal, pero sigue lejos del pico de $162 registrado a fines del mes pasado. SALDO BAJO La balanza comercial arrojó un saldo favorable de US$ 1.455 millones en abril, el nivel más bajo desde junio del 2020, informó el INDEC. Las exportaciones alcanzaron los US$ 6.143 millones y las importaciones totalizaron US$ 4.763 millones. En el primer cuatrimestre, el superávit comercial fue de US$ 4.091 millones, lo que representó una caída del 18,5% respecto del mismo período del 2020, cuando había sido de US$ 4.914 millones. Las exportaciones aumentaron 41,3% en forma interanual y acumulan en el primer cuatrimestre una suba del 21,8% respecto de igual período del año anterior. Las importaciones registraron en abril un alza del 61,5% interanual, y en el año crecen 37,4%. Las ventas al exterior aumentaron debido a un alza de los precios de 25,2% y de las cantidades de 12,9%, y en comparación con marzo pasado disminuyeron 4%.

Breves: Noticias de Actualidad

20 de Mayo de 2021

