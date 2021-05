Recomiendan al Gobierno cerrar "por tres semanas" comercios no esenciales, la gastronomía y escuelas

Los expertos advirtieron que "ha llegado el momento de esta curva aplanada alta en que hay que aumentar las restricciones", y argumentaron: "Esto va a empeorar, no sé puede seguir esperando". Los expertos y epidemiólogos recomendaron al Gobierno nacional cerrar "por tres semanas" comercios no esenciales, la gastronomía y escuelas, al considerar que "no se puede seguir esperando" porque la situación sanitaria es "grave" y "va a empeorar". Así lo indicaron altas fuentes del Gobierno, que precisaron que la recomendación fue realizada durante una videoconferencia encabezada por el presidente Alberto Fernández junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti. En ese marco, los expertos advirtieron que "ha llegado el momento de esta curva aplanada alta en que hay que aumentar las restricciones", y argumentaron: "Esto va a empeorar, no se puede seguir esperando". "Las restricciones tienen que aumentarse, al menos tres semanas, los comercios no esenciales que sean cerrados esas tres semanas, y debe cerrarse toda la gastronomía, ni con mesas afuera", resaltaron. En esa línea, pidieron "incluir a las escuelas" dentro de los cierres, y consideraron que el semáforo sanitario está "muy bien hecho", pero "hay que decirles a las provincias que se cumpla". Los expertos afirmaron que el escenario epidemiológico es "muy complejo", porque hay "mucha diseminación de variantes de alta transmisibilidad y la mortalidad preocupa". Además, consideraron que es "importante el control de las medidas sujetas a restricciones", y destacaron que "hay que reducir la movilidad". Durante la videocon-ferencia, reconocieron que las decisiones a tomar "son antipáticas y negativas para quien debe tomarlas, pero hay que tomarlas porque la segunda ola es grave, severa". Los expertos pidieron al jefe de Estado que "instruya a los gobernadores a que tomen más medidas" y establezcan "más controles porque hay medidas que no se controlan adecuadamente". Al respecto, fuentes cercanas al Presidente indicaron que Alberto Fernández "se comprometió a consensuar las medidas con los gobernadores y sino a tomarlas él". Respecto al plan de vacunación, aseguraron que "la campaña de vacunación marca el camino" a seguir en el manejo de la pandemia, y alertaron: "Sin las vacunas, la mortalidad hubiera sido más alta. Hay una cantidad de casos y de muertos que ha atravesado a toda la sociedad". Por el lado de los científicos, permanecían comunicados Pablo Bonvehí, Pedro Cahn, Florencia Cahn, Mirta Roses, Gonzalo Camargo, Carlota Russ, Luis Camera, Tomas Orduna y Angela Gentile. La actividad fue una de las reuniones que se tomarán en cuenta antes de que Alberto Fernández defina cuáles serán las nuevas restricciones que se adoptarán en el país a partir del próximo 22 de mayo.

