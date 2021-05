"Campana tuvo un nuevo récord de contagios, y pareciera que las medidas no alcanzan y los controles son insuficientes" expresaron desde el Comité de Crisis, organismo que monitorea la situación local del COVID-19. Los datos difundidos ayer por la sala de monitoreo de la situación del COVID-19 en nuestra ciudad, volvió a encender las alertas. Y desde el Comité de Crisis local, solicitaron se extremen los cuidados para frenar la escalada de contagios. "Los indicadores han vuelto a mostrar cifras preocupantes. Ayer se confirmaron 211 nuevos contagios, y la ocupación de camas sigue siendo el principal riesgo. Los centros de salud privado están prácticamente completos, mientras que la ausencia del Municipio en esta mesa de análisis nos impide contabilizar con certeza la situación del Hospital san José" expresaron desde el organismo. En este sentido, si bien la razón de los casos se mantiene en niveles aceptables (0.93, cuando el máximo tolerable es de 1.2), la incidencia continúa en márgenes muy elevados (1151 casos en la última quincena, cuando no debiera superar los 150). "Campana tuvo un nuevo récord de contagios, y pareciera que las medidas no alcanzan y los controles son insuficientes" señaló el Dr. Rubén Romano, integrante del Comité, quien concluyó: "así como anunciamos que durante la primera semana de medidas restrictivas hubo mejoras en algunos indicadores, hoy lamentablemente tenemos que informar sobre un recrudecimiento de los casos diarios que lleva al sistema de salud local a una situación límite en cuanto a la ocupación de camas".

Integrantes del Comité de Crisis se refirieron a la preocupante situación.



"El Recrudecimiento de casos pone al sistema de salud ante una situación límite"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar