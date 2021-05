Colegios Privados bonaerenses pidieron asistencia al Gobierno Nacional

Mediante una nota presentada al Ministerio de Desarrollo Productivo solicitaron ser considerados "actividad crítica". Las escuelas privadas nucleadas la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires, (Aiepba), pidieron al Gobierno nacional ser consideradas como una "actividad crítica" durante la pandemia de coronavirus. El pedido lo realizaron a través de la Confederación Argentina de Mediana Empresa (CAME), en una nota presentada al Ministerio de Desarrollo Productivo nacional y la cartera de Trabajo. De esta forma, la entidad busca estar en condiciones de acceder ahora o en el futuro a beneficios que el Estado nacional destina a los sectores más afectados por la pandemia de coronavirus. En el comunicado presentado al ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, Aiepba sostuvo que apela "al pedido para amortiguar el impacto económico que sufre el sector desde hace más de un año". En esa línea, los colegios privados bonaerenses remarcaron la necesidad de ayuda "en este ámbito fundamental como lo es el de la educación" al tiempo que destacaron "la crítica situación que atraviesan las escuelas" producto de la crisis sanitaria. "En estos momentos la mayoría de los colegios no están incluidos como actividad crítica y por lo tanto no pueden acceder a diversos beneficios que brinda el Estado", aseguró el secretario Ejecutivo de Aiepba, Martín Zurita. En ese contexto, el directivo indicó que desde el Gobierno nacional les "impusieron esta obligación de suspender las clases presenciales en algunos distritos, especialmente en el AMBA y diversos puntos del interior". A la par, Zurita manifestó que el cierre temporal de escuelas por la segunda ola de la pandemia "genera no sólo el retiro de alumnos sino la falta de pago de las cuotas de parte de las familias". "Por esta, y otras razones que ya hemos planteado, necesitamos medidas integrales y una urgente ayuda para el sector, en especial para el nivel Inicial", explicó el directivo de Aiepba sobre el pedido al Ejecutivo nacional. Cabe destacar que la entidad presentó otra nota similar también al ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Claudio Moroni, para que "acompañe y apoye" el reclamo. Aiepba, que nuclea a la mayor cantidad de colegios privados ubicados en el territorio bonaerense, recibió desde la Legislatura provincial la sanción a la moratoria para las deudas previsionales que arrastran desde el 2020.

