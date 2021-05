P U B L I C



El Concejal del PJ-Frente de Todos, Marco Colella, señaló que "pese a las explicaciones que intentaron dar desde la Secretaría de Salud, ayer informaron 125 nuevos contagios cuando la sala de monitoreo del Ministerio da cuenta del récord de 211 nuevos contagios". También solicitó: "Es hora que el municipio transparente la información sobre los datos públicos del SISA". El Concejal del PJ-Frente de Todos, Marco Colella, reclamó ante las diferencias de datos informadas por el Municipio, respecto a los casos de Coronavirus, y los registrados por la sala de monitoreo del Ministerio de Salud. "Ayer se dio una situación sumamente llamativa. Porque el Municipio blanqueó casos de COVID-19, pero sigue habiendo diferencias con el sistema nacional" explicó el edil, quien señaló que "el mismo día que el Municipio confirma 125 nuevos casos en la Ciudad, el Ministerio de Salud informa 211. No podemos dejar de pensar que en la diferencia hay vidas humanas". Colella consideró insuficientes y poco claras las explicaciones brindadas por el Municipio. "Aseguran que no han tenido acceso al SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina) cuando los resultados diarios estuvieron y están disponibles en la página web de la provincia, y son públicos. Cualquier ciudadano puede acceder. Es irrisorio leer las comunicaciones oficiales que justifican el subregistro municipal por una supuesta imposibilidad de acceso al sistema". Por último, el legislador del PJ-Frente de Todos lamentó la continuidad de las falencias informativas "ante un tema tan delicado como lo es la salud. Hemos denunciado casi mil casos no informados por el municipio, e incluso 3 fallecimientos que se negaron a informar. Es evidente que no quieren o no pueden gestionar la pandemia con transparencia y responsabilidad" sentenció.



La placa elaborada con información del SISA, evidencia nuevas incongruencias con el reporte municipal.



PJ-FdT:

"El Municipio blanqueó casos de Covid-19, pero sigue habiendo diferencias con el sistema nacional"

