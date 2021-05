Efemérides del día de la fecha, 20 de Mayo

DÍA MUNDIAL DE LAS ABEJAS Establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Resolución 72/211 en el año 2017, en este día se concientiza sobre la importancia de las abejas y otros polinizadores (murciélagos, mariposas y colibríes), las amenazas a las que se encuentran expuestos y su contribución al desarrollo sostenible: "Los polinizadores no solo contribuyen directamente a la seguridad alimentaria, sino que además son indispensables para conservar la biodiversidad". La fecha elegida conmemora el nacimiento del apicultor esloveno Anton Janša que fue pionero en la apicultura moderna en Eslovenia. El tema de este año es "Compromiso con las abejas: reconstruir mejor en beneficio de las abejas" y tiene el objetivo de combatir las amenazas que presenta la pandemia a la seguridad alimentaria y los medios de vida agrícolas a la vez que prioriza la protección de los polinizadores y la regeneración medioambiental. Según la ONU aproximadamente el 35% de los polinizadores invertebrados (especialmente las abejas y las mariposas) y el 17% de los vertebrados (murciélagos) están en peligro de extinción. Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), informa que el 75% de los cultivos de frutas o semillas para consumo humano dependen, en parte, de las abejas y otros polinizadores.



FALLECE MARIO MAZZONE Mario Héctor Mazzone nació el 31 de diciembre del año 1958 en Buenos Aires. Recibido de locutor en COSAL, Mazzone inició su carrera periodística en el año 1985 en FM "El Mundo". Tres años después, empezó a trabajar en el noticiero "Teledos Informa. Primera edición". En el año 1991 condujo el programa radial "Más que Padel" en AM Del Plata y, con el correr de los años, continuó en los micrófonos de FM Horizonte, FM Identidad 104.3, Radio Rivadavia, Radio América y Radio Continental. Por otra parte, desde el año 1993 trabajó en el canal Todo Noticias (TN) y durante el período 2000-2001 participó en "El noticiero de Santo", primero, con Mercedes Martí y después con Sandra Borghi. Sin embargo, Mazzone conquistó a la audiencia en el programa "Mañanas informales" que conducía Jorge Guinzburg. Falleció en el año 2007 en Buenos Aires.



"FOREVER YOUR GIRL" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1989, el sencillo "Forever your girl" de Paula Abdul destronaba a "I´ll be there for you" de "Bon Jovi" del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Forever your girl" (1988) y compuesta por Oliver Leiber, la canción fue escrita por Leiber después de su primer encuentro con la cantante: "´Forever your girl´ fue mi versión de la dulzura que tenía Paula y mi manera de imaginar cómo podría manejar a un novio inseguro".



Efemérides del día de la fecha, 20 de Mayo

