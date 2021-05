Ana Lía del Mármol

Al hacer referencia a la salud mental materna estamos enfocando nuestra mirada y nuestra reflexión principalmente al estado mental de las madres que se encuentran atravesando el período del puerperio o período posterior al nacimiento. No todas las madres lo vivencian de la misma manera pero lo cierto es que todas inexorablemente lo transitan siendo más o menos conscientes del mismo. El puerperio está considerado uno de los momentos de crisis en la vida de la mujer, porque supone un desgarro, un desprendimiento. Las mujeres que hemos devenido madres tenemos el gran desafío de haber hecho contacto con nuestras sensaciones y emociones más profundas, oscuras, arrasadoras, contradictorias pero a la vez indescriptiblemente maravillosas, reveladoras y sanadoras. Solo al sumergirnos en este proceso tendremos la enorme posibilidad de hacer contacto con vivencias y experiencias que tenemos muy pero muy guardadas en nuestro inconsciente o sea en nuestra sombra. Esas son nuestras propias experiencias infantiles, como bebés al ser amamantados o no, como niños pequeños, al ser protegidos y amparados o no, pero todo aflora y se cuela en esta experiencia actual. Sumado a todo esto la tremenda responsabilidad que supone la maternidad, los miedos, las inseguridades con respecto al recién nacido, la imposibilidad de poder decodificar aún las verdaderas necesidades del niño, el cansancio, los comentarios o sugerencias innecesarios del entorno, el desgaste físico, mental y emocional al que nos vemos expuestas al atravesar un parto independientemente que este haya sido natural o por operación cesárea. Todo lo mencionado genera a nivel psíquico un profundo cambio y movilización que nos dispone a otro nivel de conciencia. Toda esta nueva realidad genera en el entorno mucha preocupación, porque esta mujer ya no parece la misma de antes, es que verdaderamente ya nunca será la de antes porque ahora es madre además de ser mujer y tener un hijo nos convierte, nos empondera, nos transforma. ¿Cómo se puede alivianar este proceso? Respetando, acompañando, conteniendo, comprendiendo, permitiendo que esta madre materne, solo materne, que no tenga ninguna otra responsabilidad que acunar y amamantar, que sumergirse en las aguas oscuras y profundas del proceso y solo de este modo podrá vivenciarlo intensamente para salir de él modificadas, atravesadas y plenas.



Ana Lía del Mármol, Puericultora Universitaria - Terapeuta maternal - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

