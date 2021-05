Los 5 mejores candidatos al Balón de Oro de este año

Después de que el Balón de Oro fuera cancelado el año pasado debido a la pandemia, la carrera de este año por el prestigioso premio se está calentando, y ya existen varios favoritos para ganarlo. Echemos un vistazo a los 5 mejores candidatos para el Balón de Oro de este año. 5. Robert Lewandowski Bayern Munich, un equipo de apuestas muy exitoso del que, como entusiasta de las Betway apuestas deportivas, debe haber escuchado y conocido sobre él. Los fanáticos polacos todavía están enojados con razón por la cancelación del premio del año pasado. Robert Lewandowski debería haberlo ganado porque estuvo muy por encima de todos los demás. Parece que se lo tomó como algo personal y lo utilizó como combustible. No ha bajado el ritmo, anotando 41 goles y asistiendo a 6 este año en 35 partidos con el Bayern de Múnich. En comparación con el año pasado, cuando ganó el triplete, este año el Bayern solo está en camino de un título de liga y este es su mayor desafío para ganar un Balón de Oro. Lewandowski ha marcado 7 goles en 8 apariciones con Polonia. 4. Cristiano Ronaldo La Juventus en su conjunto ha sido decepcionante esta temporada con el entrenador Andrea Pirlo. Han sido eliminados de la Liga de Campeones en octavos de final y la verdad no han brillado en la cancha. Cristiano Ronaldo, sin embargo, no ha perdido un paso ni siquiera a los 36 años. Ha sido una de las pocas cosas buenas de la Juventus como un diamante en bruto. Ha marcado 34 goles con 5 asistencias en 40 apariciones con la Juventus esta temporada. Para Portugal, ha marcado 3 goles en ocho apariciones. Portugal es un equipo muy fuerte y puede ser considerado uno de los favoritos al título de la Euro este año junto a Francia. Si puede llevar a su equipo a títulos europeos consecutivos, entonces un sexto Balón de Oro estaría casi confirmado. Si hay algo que hemos aprendido es a no descartar nunca a Ronaldo. 3. Kevin De Bruyne Incluso después de perderse una buena parte de la temporada de la Premier League inglesa debido a una lesión, Kevin De Bruyne ha ayudado al Manchester City a llegar a lo más alto de la tabla. El Manchester City también se ha asegurado un lugar en la final de la Champions League. Además, Bélgica tiene un equipo muy fuerte y muy apoyado en Betway y se considera un serio competidor por la Eurocopa. Hasta ahora, De Bruyne ha acumulado 4 asistencias y 2 goles en 6 apariciones con su país Belgica. El único argumento en contra de De Bruyne sería que se ha perdido partidos por lesión. Pero es fundamental para el éxito de sus equipos y si puede llevar al Manchester City a un trofeo de la Liga de Campeones, entonces habría presentado un caso sólido para el premio de este año. 2. Lionel Messi Al comienzo de la temporada 2020-2021, después de un verano muy controvertido en el que se discutió su transferencia, Lionel Messi no parecía el mismo jugador de siempre que la gente esperaba que fuera. Barcelona estaba luchando y los aficionados estaban preocupados. Sin embargo, Messi ha sido imparable y ha compensado con creces el decepcionante comienzo de temporada. Apostar por Argentina para ganar la Copa América puede ser un poco arriesgado considerando sus actuaciones pasadas, por lo que es fundamental que Messi gane la Liga si quiere un séptimo Balón de Oro récord. 1. Kylian Mbappé El rostro de la nueva generación de superestrellas por venir, Kylian Mbappé ha estado a la altura de las expectativas y luego las ha superado. Sus heroicas hazañas esta temporada en la Liga de Campeones noquearon al Barcelona y al Bayern de Múnich y fue la razón por la que el PSG se metió profundamente en la competición. Mbappé puede ganar su primer Balón de Oro si Francia logra ganar la Eurocopa. Si bien es demasiado pronto para predecir con precisión quién ganará este año la Euro y la Copa América, por ahora, el claro favorito para el premio de este año es Kylian Mbappé.



Los 5 mejores candidatos al Balón de Oro de este año

