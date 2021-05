Más de "Locales - Deportes" en Edición del jueves, 20/may/2021. Más de "Locales - Deportes" en Edición del jueves, 20/may/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Semanario del Pescador:

Cerraron la Laguna La Soraida de Villa Cañas

Por Luis María Bruno Automovilismo:

Juan Carlos Muñoz; ”No veo el momento que esto termine” Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Semanario del Pescador:

Cerraron la Laguna La Soraida de Villa Cañas

Por Luis María Bruno







Laguna La Soraida: Desde el sur de Santa Fe nuestro corresponsal y amigo Eduardo Gambini nos da cuenta esta semana del cierre por parte de autoridades municipales de la Laguna La Soraida pesquero Luis Rovea. Por el momento, el mencionado cierre se impuso por esta semana desde el lunes 17 al viernes 21, esto se debe a los nuevos positivos de COVID 19 en la zona y es más que nada también para que no ingrese gente de otras provincias o localidades. Se aguarda igualmente lo que decidirá el Gobernador con el anuncio esperado para este viernes 21. Laguna La Picaza: Sigue muy firme la pesca cada vez entrega más cantidad de pejerreyes, esto es por haberse enfriado un poco más el agua y esto hizo que se reactivara mucho más el pique, llegando a un promedio de 70 a 80 piezas por caña por jornada. La Picaza continúa de momento habilitada para la pesca sin ninguna restricción. Concepción del Uruguay, Entre Ríos: El amigo y colaborador Pablo Fender de Concepción del Uruguay esto me comenta con respecto al pique y estado del río: "Hola Luis María, muy buenas noches un saludo para vos y todos los amigos del Semanario del Pescador. Bueno Luis te comento que este último fin de semana y estos últimos días estuvo muy floja la pesca en líneas generales. Se dieron algunas capturas de bogas de menores tamaños, al igual que dorados muy pocos, acá la mayoría de los pescadores están alistando los equipos para el ingreso del pejerrey. Sabemos que ya están firmes por Paranacito y en Gualeguaychu ya tenemos datos de que aparecieron los primeros, acá si siguen los fríos que es fundamental para que suba el pejerrey, calculo que a fines de Mayo o los primeros días de Junio capaz lo tengamos por esta zona. Hasta ahora no se ha sabido de ninguna captura de esta especie, así que bueno vamos a estar a la espera. En estos últimos años no han sido buenas temporadas pero bueno, siempre tenemos la esperanza de que lleguen acá a esta zona. El río esta última semana se volvió a secar, bajó mucho, está en 0,60 a 0,70 centímetros, aflojó el viento sur de la semana pasada y el agua se retiró, eso también seguramente está influyendo negativamente en la pesca. Esta subida y bajada permanentemente del río no es buena para ninguna especie. Bueno Luis este es más o menos el comportamiento de la pesca y el río en estos últimos días, un fuerte abrazo y seguimos en contacto". Concordia, Entre Ríos: El guía de pesca y colaborador de nuestro programa Cacho Toller esto me comenta de su zona de influencia: "Hola Luis María muy buenas noches para vos y todos los amigos seguidores del Semanario, bueno Luis acá sigue muy bajo el río Uruguay, viene entrando un poco de agua del norte esperemos que lo mejore en altura. La pesca está dentro de todo aceptable, están saliendo dorados en los canales con señuelos haciendo trolling, muy difícil esta para garetear con carnada porque al estar bajo el río no corre y se complica para esa modalidad, pero con señuelo está rindiendo bien. Con respecto a la boga están saliendo las últimas de la temporada y ya se están yendo, acá empezó el frío ahora así que vamos a ver en la semana qué pasa. Esto es todo lo que tengo por ahora, te envió un gran abrazo para vos y los amigos del Semanario del Pescador". Colonia R. O. del Uruguay: Desde Colonia República Oriental del Uruguay el amigo y colaborador Cristian Banchero me informa lo siguiente: "Cómo anda Luis todo bien, mire acá el pejerrey lo tenemos ahí un día con buena pesca otro día más o menos, pero ya está firme. Lo que varía es que un día hay viento sur o viento norte y un día está bajo y otro crecido esos son los parámetros que varían el pique, pero después ya está plantadito acá en la zona nuestra Martin García y Carmelo ya está firme. Todavía por lo general está entrando esta por el canal, aunque ahora lo tenemos también en el canal de la costa acá, es decir que se arrimó más a la costa y de todos los tamaños, hace quince días eran más parejos, ahora hay más cantidad con pejerreyes un poco más chicos pero hay buenas cantidades de pejerrey. Bueno Luis un abrazo nos vemos". Costa Atlántica – Santa Teresita: "Buenas noches Luis María, Cristian Maus desde Santa Teresita para comentarte como pintó la pesca por estos días. Bueno lamentablemente a partir del miércoles 12 de Mayo pasamos a Fase 2, o sea que los comercios están abiertos hasta las 19 horas y la circulación está prohibida de 20 a 8 de la mañana. La pesca sigue bien, hay muchas corvinas en lo que es pesca embarcada, estamos pescando mucho. El noventa por ciento de los piques son de corvinas, algún bagre se cuela, algún congrio. Tuvimos algunos días con aguas verdes por lo que algún pejerrey se dio con caña y otros días también con mediomundos pero no en cantidad. Del muelle pasando el enganche están sacando corvinas, todavía los bancos de almejas están en la superficie así que sigue habiendo capturas también desde la playa, aunque salen más del muelle, de playa hay que buscarla hay que moverse probar en distintas canaletas en creciente para ver si entra la corvina. Ahora veremos qué pasa con todo esto pero igual hasta diez personas están permitidas las actividades al aire libre. Así que tendremos que acomodarnos a las nuevas reglas. Será hasta la semana que viene y espero tener mejores novedades". Ensenada y Berisso: Desde los espigones de Ensenada y Berisso el amigo y colaborador Emir Ricciardi esto me comenta: "Atravesamos una semana por demás interesante con la pesca del pejerrey en toda la región de Ensenada y Berisso, en el espigón del Club Universitario. La misma se estuvo generando en su modalidad de flote, con línea en movimiento y en contra de la corriente encarnando con mojarra viva o salada. La carnada de mejor rendimiento sigue siendo la propia mojarra viva o salada. La calidad de las especies extraídas fue muy variada, también en estas últimas horas y a raíz de las bajas temperaturas la misma se refugió muy abajo lo que resultaba muy dificultoso hacerla comer. Se extrajo también en su modalidad de fondo e incluso a media agua con línea paternóster. Se rescataron también en su modalidad de fondo hermosos bagres amarillos de buen porte. En los clubes de pesca ya sea el Municipalizado y Río de la Plata la pesca del flecha de plata es por demás entretenida con pejes de medianos y chicos extraídos en movimiento con bollón impulsor. También han salido algunos bagres amarillos y dientudos en su modalidad de fondo, en Berisso más precisamente en la escollera de la Isla Paulino y en lo referente a la pesca del Flecha de Plata ha sido bastante interesante sobre todo cuando los vientos del sector noroeste y oeste soplando de espalda, a flote y en movimiento se han extraído piezas de muy buen porte y prevaleciendo las piezas de mediana calidad. También en su modalidad de fondo, compartiendo el mismo espacio con la variada de cuero, han salido algunas carpas con masa. En cuanto a la pesca de costa y murallón en todo Punta Lara se está pescando bien en su modalidad de flote y fondo". Berisso Río de la Plata embarcado: Desde esta zona del Río de la Plata el amigo y guía de pesca Fernando Sánchez esto me comenta: "Desde Berisso les comentamos cómo nos fue esta semana con la pesca de los Flechas de Plata. La temperatura del agua ya descendió a 15 grados y esto generó mucha actividad de pejerreyes de inicio de temporada que como todos los años pican cerca de la costa. Las zonas en las que habitualmente pescamos son las de Palo Blanco, La Bagliardi o Ensenada. Por momentos el pique se da por pasadas que varían en su duración de acuerdo al día, lo que es seguro, ¡¡es la superpoblación de ejemplares de chico a mediano porte que por la actual temperatura del agua se encuentra voraces y muy combativos!! El agua aún continúa con mucho sedimento, tornándose color chocolate, seguramente se irá decantando con la llegada de las primeras heladas. La pesca se está dando entre los 200 metros de la costa y los 10.000 en donde se pueden obtener ejemplares de muy buen tamaño, aunque en menor cantidad. La pesca de aquí en más irá de menor a mayor y seguro dentro de muy poquito ya tengamos la llegada de los Gran Berisso que tanto estamos esperando. Un saludo Luis María para vos y todos los seguidores del Semanario". En nuestro programa televisivo Nº 880 de esta semana, te mostramos la segunda parte de nuestra jornada de pesca en aguas del Río Uruguay, en compañía del Dr. Juan David Pérez y nuestro guía referente y amigo Gustavo Ramondegui de Villa Paranacito. Además como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021, enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semana-riopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves en el horario de 20 a 21:30 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Excelentes pejerrey está entregando el río Uruguay en estos días.



Semanario del Pescador:

Cerraron la Laguna La Soraida de Villa Cañas

Por Luis María Bruno

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar