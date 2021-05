Mientras termina de sobreponerse a diferentes problemas de salud, el piloto local repasa su llegada a la Clase 850cc de FEDENOR y, también, la difícil situación que está condicionando el desarrollo del automovilismo zonal.

En medio de esta pandemia de coronavirus, el campanense Juan Carlos Muñoz atraviesa una lenta recuperación de una lesión en su rodilla (producto de un accidente en la vía pública), la cual le demandó ya dos operaciones. A su vez, el piloto local también se contagió Covid-19 en su lugar de trabajo y debió también enfrentar un proceso de rehabilitación que fue muy lento y le sumó otra complicación de salud. Afortunadamente, "Juancho" se va recuperando, aunque todo lo que está ocurriendo, tanto en el ámbito general como a nivel personal, están condicionado su vida personal y su "pasión" por el automovilismo.

Su última experiencia fue en la Clase 850cc de la Federación Norte de Automovilismo Deportivo (FEDENOR): "En esta propuesta volví a encontrar los boxes de antes, sin tantas complicaciones, y volvimos a disfrutar del folclore familiar del cual nos fueron sacando en los autódromos grandes. Sé que todo cambio nunca es fácil. Yo venía de varias temporadas en la categoría ALMA; allí pasé muy lindos momentos y tengo el mejor de los recuerdos, porque conocí mucha gente y tengo buenas amistades que logré en tantas temporadas"

-¿Y por qué decidiste concretar el cambio en aquel momento?

-Quizás porque renovarse es vivir. Hoy, los presupuestos están muy a límite y los números no son los acordes para transitar algunas categorías que tienen un valor alto y en verdad se complica. Y en la Promocional, donde venía participando, se elevaron demasiado los números.

-Por lo que decís, parece que fue un cambio obligado desde económico

-No es tan así, porque correr en la 850cc de FEDENOR resultó muy competitivo y muy agradable. Acá se vive de otra manera las carreras: ves los asados alrededor del circuito con mucha gente que sigue estas categorías. Por eso estoy contento de haber venido acá. Está claro que hoy por hoy por este tema de la pandemia todo está muy restringido y está muy bien que así sea. Fíjate que se detuvo el campeonato porque en los lugares que corremos no están dadas las condiciones para desarrollar una carrera y no hay otras posibilidades.

-Sobre esto que decís de los escenarios, ¿se abrió una posibilidad de visitar el autódromo de Junín?

-Sí, es verdad. Esto ocurrió en los últimos días y estaría bueno poder volver a correr, es una posibilidad que todos esperamos, pero, la verdad, no hay que hacerse muchas ilusiones, porque estamos muy mal con este tema de los contagios. Con todo lo que vengo pasando no veo la hora que esto termine.

-Incluso trascendió la intención de empezar a televisar las carreras por un canal de YouTube.

-Sería muy bueno que eso se pudiera concretar. Algo me comentaron y como difusión sería bárbaro. La gente que tiene a su cargo estas decisiones te muestran que vamos en pleno crecimiento. A pesar que todo está más que complicado, ellos ponen lo mejor. Eso está copado.

-¿Y cómo es la categoría?

-Por lógica, con el auto que tengo (un Fiat 600) me sumé a la clase 850cc, donde el nivel competitivo es alto y te exige trabajar si deseas estar en la pelea. Yo venía con un auto que hubo adaptarlo a esta especialidad, porque hubo que bajarlo lo más que se pudo para poder correr. Hay, por ejemplo, Renault Gordini y los Renault 4 que no sabes cómo van pegados al asfalto. Son rapidísimos a la hora de correr.

-¿Estas conforme con correr en esta categoría?

-Uno siempre quiere correr por sobre todas las cosas y se dio acá. Y estamos contentos. Además, vamos con varios muchachos de la ciudad: están Silvestre Gallo, Gonzalo Conti, Gastón Gasperini, el Tano Zarantonello, que también se sumó, Se armó un lindo grupo y la pasamos bien. Es más: hasta vamos con la familia; o sea: uno se divierte a nivel familiar. Claro está: este presente no te lo permite actualmente.

-¿Sos consciente que el automovilismo que se viene será distinto?

-No tengo dudas, pero quiero decir algo respecto de tomar ciertos recaudos y el no entender lo importante que es cuidarse: es muy necesario. Yo viví en su momento la triste experiencia de padecer la Gripe A y una doctora me dijo: "Si querés salir del problema y ponerte bien, tenés que encerrarte en tu casa y no salir más hasta que todo se te pase". Y la verdad es que eso a mí me salvó. Luego vino todo lo otro que te hace pensar que esto no es joda, que hay que cuidarse, porque el Covid deja secuelas. La gente tiene que entenderlo por el bien de todos.

-Pero se verán muchos cambios en las carreras.

-Quizás las carreras sean las mismas, lo que va a cambiar es todo lo que esto genera, con un protocolo al cual no se está acostumbrado y debemos enfrentarlo. Se acabó la compañía de familiares, amigos, allegados… O sea: todo será muy frío, el público no va a poder acompañar y todo eso seguramente lo vamos a sentir. Ahora, si queremos correr, no nos queda otra. Nosotros, en nuestro equipo, algo ya hablamos con Diego Fangio y la ausencia de la gente que siempre trabajó en los autos se verá reducida también.

-¿Cómo sigue el tema de tu hijo Santiago, que estaba viendo para sumarse con tu auto a la categoría?

-Santiago venía con todas las ganas. Se compró un karting y estaba muy entusiasmando. Después lo vendió para tener un mejor presupuesto, apuntando a subirse al auto con techo, pero eso solo quedó en el intento, jaja… Se enamoró y como te imaginas, creo que el auto es pasado en su vida. Esto suele pasar, a más de uno le ocurrió.

-El tema es ver cómo evoluciona tu salud ahora

-Sí, claro. Esto va más lento de lo esperado. Si bien estoy en plena recuperación, no sé si ya podre correr. Estamos evaluando esta posibilidad. Es todo un tema.

-¿A quiénes se les agradece el acompañamiento en esta pasión?

-A mucha gente que está siempre conmigo. A mi familia; a mi señora que se bancó esta locura de tener tantos físicos; a todos los auspiciantes, que son muchos y que a pesar de este momento me siguen acompañando; a Diego Fangio, que tiene a su cargo el auto desde hace tiempo y siempre se brindó para que esté en las carreras; y a toda esa gente que llama, que se interesa saber de mi salud, también un saludo para todos ellos. Y a LAD por hacerme la nota en un momento como este, porque también ayuda y mucho para que uno siga teniendo ese impulso que se necesita para continuar con esta pasión.