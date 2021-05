Breves: Deportivas

BRILLÓ BOLMARO El cordobés Leandro Bolmaro aportó 18 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 2 robos para la victoria de Barcelona, que derrotó 87-74 a Baskonia (ya sin Luca Vildoza, que esta semana viaja a New York para sumarse a los Knicks). El conjunto catalán tiene récord de 31 triunfos y 4 derrotas en la Liga ACB y se ubica en el segundo puesto, por detrás de Real Madrid (32-2). Además, está clasificado al Final Four de la Euroliga 2020/21.



PEQUE PASÓ PARA HOY El debut de Diego Schwartzman en el ATP 250 de Lyon se postergó para hoy: enfrentará al francés Richard Gasquet por un lugar en los Cuartos de Final. En tanto, en el WTA de Belgrado, la rosarina Nadia Podoroska se medirá hoy frente a la croata Ana Konjuh por el pase a las semifinales del certamen. CHALLENGERS: 3 DE 6 En el Challenger de Biella, dos de los tres argentinos que se presentaron ayer por los Octavos de Final salieron airosos de sus compromisos: Tomás Etcheverry eliminó al brasileño Felipe Meligeni, mientras Facundo Mena le ganó al búlgar Dimitar Kuzmanov. En cambio, Andrea Collarini debió retirarse en el tercer set de su partido frente al estadounidense Bjorn Fratangelo. En tanto, en el Challenger de Oeiras (Portugal), Facundo Bagnis fue el único argentino que avanzó a Cuartos de Final tras derrotar 2-6, 6-4 y 6-2 al portugués Frederico Ferreira Silva. En cambio, Leonardo Mayer y Federico Coria quedaron eliminados en Octavos de Final. OTRO PASAJE A TOKIO La ciclista chubutense Sofía Gómez Villafañe logró su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio: será la representante argentina en la disciplina de mountain bike, luego que Argentina finalizara en el puesto 16 del ranking de clasificación olímpica tras la Copa del Mundo de XCO en República Checa. Con 27 años, la ciclista nacida en Esquel (radicada en los Estados Unidos) volverá a darle representación al país en una disciplina que desde Atenas 2004 (con Jimena Florit) no tenía presencia femenina argentina. Con la clasificación de Gómez Villafañe ya son 155 los deportistas argentinos que competirán en los Juegos de Tokio, que se realizarán entre el 23 de julio y el 8 de agosto en la capital japonesa. COLAPINTO, COMO MCLAREN El monoplaza del argentino Franco Colapinto lucirá un diseño similar al McLaren de Fórmula 1. El piloto argentino competirá con una decoración especial de Gulf en la Fórmula Regional Europea by Alpine en Mónaco luego que el equipo MP Motorsport sorprendiera a todos al dar a conocer el diseño que utilizarán sus autos en la tercera fecha del año. Al igual que la escudería McLaren de F1, la estructura neerlandesa presentará una decoración especial con los clásicos colores de Gulf por sus 12 años de asociación con el sponsor.

Breves: Deportivas

20 de Mayo de 2021

