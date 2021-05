Anoche, con el lesionado Enzo Pérez como arquero improvisado, el Millonario venció 2-1 a Independiente Santa Fe. Por su parte, Vélez ganó y sacó boleto a Octavos de Final. Hoy juegan Boca y Argentinos. Con el lesionado Enzo Pérez como arquero improvisado; con dos juveniles de Reserva que hicieron su debut absoluto (Tomás Lecanda, de 19 años; y Felipe Peña, de 20); y sin suplentes. Así se presentó River Plate anoche ante Independiente Santa Fe. Y así construyó una victoria que se recordará por mucho tiempo, sobre todo si el Millonario logra cerrar con éxito su clasificación a los Octavos de Final de esta Copa Libertadores 2021. Con goles de Fabrizio Angileri y Julián Álvarez en los primeros 6 minutos de juego, el Millonario comenzó a darle forma a un triunfo que tuvo también mucha complicidad de parte del flojo equipo colombiano, que recién llegó al descuento a los 27 minutos del segundo tiempo, cuando el local ya había resignado cualquier protagonismo y, sin resto físico, se dedicaba a resistir y tratar de proteger al máximo a su improvisado guardameta. El 2-1 final llevó a River Plate a lo más alto del Grupo D con 9 unidades. Y por detrás quedaron Fluminense (8), Junior (6) e Independiente Santa Fe (2). Así, a los dirigidos por Marcelo Gallardo les alcanzará en la última fecha con un empate como local ante los brasileños. Y si caen derrotados ante el Flu, igualmente podrían clasificar si Junior no vence a Independiente Santa Fe. El que sí selló su clasificación anoche fue Vélez Sarsfield, que superó 2-1 como local a Unión La Calera de Chile y, posteriormente, se vio beneficiado por el empate 2-2 entre Flamengo y Liga de Quito. De esta manera, el Mengao lidera el Grupo G con 11 unidades; segundo quedó el Fortín con 9; tercero Liga de Quito con 5; y último, Unión La Calera con 2. Así, los dirigidos por Mauricio Pellegrino visitarán sin riesgo alguno a Flamengo en la última fecha. Los de Liniers son el tercer conjunto argentino en asegurar su lugar en Octavos de Final después que Racing Club y Defensa y Justicia lo consiguieran el martes. Otro que podría lograrlo esta semana es Argentinos Juniors: hoy le alcanza un empata como local ante Atlético Nacional de Medellín para conquistar el primer puesto del Grupo F (juegan desde las 19.00). Por su parte, Boca Juniors (6 puntos) no podrá garantizarse su boleto esta noche, pero sí tendrá la oportunidad de dar un gran paso camino a la próxima fase en caso de vencer a Barcelona de Guayaquil (9) en el partido que jugarán desde las 21.00 en La Bombonera. Es que la victoria 2-1 como local de The Strongest (6) sobre Santos (6) del martes le amplió las posibilidades de cara a la última jornada, cuando reciba al equipo boliviano.

LA CELEBRACIÓN DE MARCELO GALLARDO CON ENZO PÉREZ, EL IMPROVISADO ARQUERO QUE TUVO RIVER ANOCHE.



Copa Libertadores:

River sacó pecho en la adversidad y se acercó a la clasificación

