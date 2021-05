P U B L I C



El miércoles de la quinta semana de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2021 dejó dos grandes victorias para Rosario Central y Arsenal de Sarandí, que así lograron posicionarse en el primer lugar de sus respectivas zonas (solo avanza el primero a Octavos de Final). El Canalla vapuleó 5-0 a Huachipato de Chile como local y le arrebató el liderazgo del Grupo A. El conjunto argentino llegó a 10 unidades, mientras el trasandino se quedó con 8. En la última fecha, los rosarinos serán locales frente a 12 de Octubre de Paraguay (5), equipo que hoy recibe al eliminado San Lorenzo de Almagro (1) con la obligación de ganar para mantenerse con chances (juegan desde las 19.15). Por su parte, Arsenal se impuso 2-1 como visitante sobre Jorge Wilstermann de Bolivia. Los dirigidos por Sergio Rondina dieron vuelta el marcador en el segundo tiempo con goles de Lucas Albertengo y Brian Farioli y quedaron como líderes del Grupo C con 8 puntos. Aunque hoy podrían ser superados si el duelo entre Ceara de Brasil (6) y Bolívar de Bolivia (6) no termina empatado. En la última fecha, los del Viaducto recibirán justamente a Bolívar, por lo que, si esta noche no gana el conjunto brasileño, dependerá de sí mismo para llegar a Octavos de Final. Hoy, además de San Lorenzo, se presentarán otros dos conjuntos argentinos por esta Copa Sudamericana. Por el Grupo F, Newells (4 puntos) recibirá a Palestino de Chile (1) con la necesidad de ganar para prolongar su mínima chance de clasificar (inicia 19.15). Es que, anoche, Libertad de Paraguay (10) igualó 0-0 en su visita a Goianiense (9), en un resultado que mantiene con vida a La Lepra, pero que, sobre todo, le sirve mucho al conjunto del campanense Adrián Martínez (estuvo entre los suplentes del Gumarelo, pero no ingresó). El otro elenco argentino que se presentará hoy será Lanús (ya eliminado), que recibirá la visita de La Equidad de Colombia desde las 21.30 horas.

Sudamericana: grandes victorias de Central y Arsenal

