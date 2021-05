El HCD sancionó una eximición de tasas para transportistas escolares

Se busca apoyar a este sector económico tan afectado por las restricciones del Gobierno. Además, por unanimidad, el cuerpo que preside Marina Casaretto, aprobó Sobre Tablas, un pedido de informes al Ejecutivo sobre las condiciones de contratación de Carlos Lorenzati, ex agente de inteligencia. El Honorable Concejo Deliberante tuvo este jueves su segunda sesión de mayo, en la que se aprobaron importantes proyectos para la ciudad impulsados por los distintos bloques políticos. En el recinto, los ediles sancionaron como de todo el cuerpo una ordenanza impulsada por el bloque de Juntos por el Cambio, que exime a transportistas escolares del pago de la Tasa por Desinfección, Patente y otras del Municipio. Durante la sesión, también aprobaron un proyecto de resolución de la Comisión de Cultura y Educación solicitando a la Jefatura Distrital de Inspección y Enseñanza, proceda a tomar medidas respecto a la falta de clases virtuales y presenciales en diferentes establecimientos educativos de la ciudad. Asimismo, sancionaron dos ordenanzas del Departamento Ejecutivo que modifican artículos de la fiscal e impositiva vigentes para brindarles más beneficios a los vecinos y comerciantes de la ciudad. Aquí, los votos estuvieron divididos. Juntos por el Cambio y la UV Calixto Dellepiane votaron a favor; mientras que Carrizo, Giroldi e Insausti (PJ - Frente de Todos) se abstuvieron, al tiempo que el resto del bloque opositor votó por la negativa. Más allá de los proyectos aprobados, ingresaron más de veinte nuevos, que fueron destinados a sus respectivas comisiones de trabajo del cuerpo. Al comienzo de la sesión, el vecino Bruno Dayan Roble y un grupo de jóvenes, hicieron uso de la Banca Abierta Virtual, para manifestar sus inquietudes e ideas para finalizar el Skate Park de la plaza Primero de Mayo. En ese sentido, la concejal Stella Maris Giroldi (PJ - Frente de Todos) recordó que la obra se inició durante su gestión y que "los planos para su continuación deben estar disponibles en Obras Públicas". El único pedido de tratamiento Sobre Tablas fue impulsado por el PJ -Frente de Todos, y aprobado por unanimidad de todo el cuerpo. Se trata de un Pedido de Informes al Ejecutivo, solicitando información sobre las condiciones y finalidad en las que primero se empleó y luego contrató a Carlos Lorenzati, quien en su currículum registra haber sido personal civil de inteligencia al servicio del tristemente célebre Batallón 601 durante la última dictadura militar. "¿Por qué el Intendente contrata a un espía?", fundamentó la presidente del bloque PJ - Frente de Todos, Soledad Calle. Por su parte, Alexis Twyford, de la UV Calixto Dellepiane también fundamentó su voto aclarando, entre otras cuestiones que, hasta el momento, no se sabe que Lorenzati esté imputado o procesado en alguna causa de Lesa Humanidad. Romina Buzzini, quien además es presidente del Comité Campana de la UCR, fue una de las voceras del bloque oficialista y recordó que su partido, liderado por el ex Presidente Raúl Alfonsín, fue el que impulsó los Juicios a las Juntas en los años 80´s, "cuando otros partidos, que se acordaron de los Derechos Humanos 30 años después, en ese tiempo nos dejaron solos".





