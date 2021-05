Ayer se confirmaron 7 fallecimientos y Campana llegó así a 188 víctimas fatales. En los últimos diez días se registraron 24 decesos. Además, se informaron 78 nuevos positivos. El impacto de la segunda ola de coronavirus sigue creciendo en el país y, por ende, también en nuestra ciudad, que ayer registró una cifra récord de muertes para una sola jornada: este jueves, la Secretaría de Salud confirmó el fallecimiento de siete pacientes que habían contraído la enfermedad, aunque nuevamente no brindó precisiones respecto a la edad, fecha y lugar de deceso de cada una de estas personas. Con estas siete muertes, Campana ha registrado 11 fallecimientos en los últimos dos días; y 24 en las últimas diez jornadas. De esta manera, el distrito acumula ahora 188 víctimas fatales desde que comenzó la pandemia y su tasa de letalidad es de 1,62% (a nivel provincial es de 2,52%, mientras en el orden nacional es de 2,14%). A su vez, el reporte local informó ayer 78 nuevos positivos de coronavirus, por lo que la ciudad llegó ahora a 11.589 casos totales desde el inicio de la pandemia. Mientras el promedio de los últimos siete días se ubicó en 90,4. En cambio, se desconocen la cantidad de casos activos actuales, dado que por la nueva modalidad de comunicación que adoptó la Secretaría de Salud municipal no se señalan específicamente ni tampoco es posible calcularlos porque no se informan altas médicas o recuperados totales. INFORME PROVINCIAL La Sala de Situación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires actualizó ayer sus datos a las 20:45 y presentó a Campana con 11.549 casos totales (40 menos que los informados por la Secretaría de Salud) 1.161 casos activos y con 190 víctimas fatales (2 más que las señaladas por el reporte local). ZÁRATE: SEIS MUERTES La Municipalidad de Zárate informó ayer el fallecimiento de otros seis pacientes que habían contraído coronavirus. Son muertes correspondientes a cinco hombres de 39, 53, 65, 71 y 72 años y a una mujer de 37 años que se registraron entre el 7 y el 20 de mayo. Cinco de estos decesos ocurrieron en centros médicos de la vecina ciudad, mientras la muerte del paciente de 72 años se dio en una clínica privada de Campana. Además, Zárate confirmó también 90 nuevos positivos y 52 altas médicas, por lo que su cuadro de situación quedó conformado ahora por 10.544 casos totales que se dividen en 1.137 que se encuentran activos, 9.135 que se han recuperado y 272 que han fallecido (la tasa de letalidad es de 2,58%). Por su parte, Exaltación de la Cruz sumó 19 nuevos positivos y 26 altas médicas. Con estas cifras, el municipio acumula ahora 2.689 casos totales que se dividen en 199 que se encuentran activos, 2.437 que se han recuperado y 53 que han fallecido. En tanto, en Escobar ya se confirmaron 24.118 casos totales desde que comenzó la pandemia y 664 víctimas fatales (la tasa de letalidad es de 2,75%). Mientras los casos activos ascienden a 2.788 actualmente. Finalmente, Pilar ha superado los 40 mil casos totales: ahora acumula 40.638 positivos y, además, llegó a 592 fallecidos (la tasa de letalidad es de 1,46%).

CAMPANA CONFIRMÓ 11 MUERTES EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS.





#Dato La Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana confirmó este jueves el fallecimiento de 7 pacientes que habían contraído coronavirus, en total son 188 las víctimas fatales. Además suman 78 positivos. No se reportan altas médicas. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/AAZtLcNntc — Daniel Trila (@dantrila) May 21, 2021

Coronavirus:

Récord de muertes en Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar