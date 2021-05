Al menos 47 no recibieron ni siquiera la primera dosis y más de 100 aún aguardan la segunda dosis. Son tanto trabajadores del Hospital San José como de clínicas privadas y profesionales que trabajan de manera particular. Frente a la pandemia por Covid-19 y a la llegada de la única herramienta para prevenirla que son las vacunas, el Gobierno nacional había establecido los criterios epidemiológicos para la vacunación de sus habitantes, comenzando con el personal de salud y los grupos de riesgo. De acuerdo a esto, el personal de salud es el primer grupo que debería estar vacunado ya que es a la vez el más expuesto y al que más se necesita proteger para asegurar la atención sanitaria. Lamentablemente no es lo que sucede en Campana ya que aún más de 100 trabajadores del sector sanitario siguen esperando la segunda dosis de la vacuna y otros 47 ni siquiera recibieron la primera. Son tanto trabajadores del Hospital San José como de clínicas privadas y profesionales que trabajan de manera particular. Esta situación la explicó la subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi, quien además aseguró que "con abatimiento" ya enviaron innumerables pedidos y listados tanto al Ministerio de Salud bonaerense como a la Región Sanitaria V solicitando la urgente vacunación de estos trabajadores. "Ya hemos agotado todas las instancias pidiendo la vacuna para el personal de salud. Es fundamental que ellos la reciban urgentemente porque pertenecen al primer grupo que debe estar vacunado ya que es a la vez el más expuesto y al que más se necesita proteger para asegurar la atención sanitaria", enfatizó.

Penovi se mostró preocupada por la situación del personal de salud que aún no recibió la vacuna.



Pese a los reclamos del Municipio, siguen sin vacunar a la totalidad del personal de salud

