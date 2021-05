» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 21/may/2021 de La Auténtica Defensa. Concejales JxC:

Así lo aseguraron los concejales de Juntos por el Cambio, Carlos Cazador y Luis Gómez, luego diputados aprueben el dictamen de la modificación de la ley Ministerio Público Fiscal. Los concejales de Juntos por el Cambio, Carlos Cazador y Luis Gómez, aseguraron que la reforma del Ministerio Público Fiscal que plantea el kirchnerismo sólo busca "destruir la independencia de los fiscales" para "garantizar la impunidad" de los ex funcionarios investigados por corrupción. Estas declaraciones de los ediles llegaron tras aprobarse el dictamen de la modificación de la ley Ministerio Público Fiscal, que cambia la forma de designación y remoción del Procurador General de la Nación. En este sentido, lamentaron que, la misma semana en que murieron miles de argentinos a causa del coronavirus, el Gobierno Nacional busque aprobar en la Cámara de Diputados una ley para terminar con la independencia de los fiscales. "Este gobierno que tienen hace semanas a los chicos sin clases en el conurbano está preocupado por la impunidad. Es inadmisible que se convoque una reunión en el Congreso para no estar hablando de inflación, de pobreza, de falta de educación, falta de oportunidades y de falta de vacunas", dijeron. "Quieren cambiar leyes, pero a su vez dicen que no pueden comprar la vacuna de Pfizer. Es vergonzoso que mientras millones de argentinos están esperando esa segunda dosis antes que venza la primera, ellos priorizan otras cosas", aseveraron. Para concluir, Cazador y Gómez manifestaron que "un gobierno que sigue sin explicarnos la criminalidad de no haber cerrado un acuerdo por 14 millones de vacunas con Pfizer, se enfoca en tratar de proteger a los ex funcionarios kirchneristas".

