Solicitan informes sobre las contrataciones realizadas para el tratamiento de los residuos

El bloque de la UV Calixto Dellepiane presentó un pedido de informes para acceder a los expedientes correspondientes luego que la última Rendición de Cuentas mostrara que el Ejecutivo destina casi 500 millones de pesos a esta tarea. "El agujero negro del Municipio es el tratamiento de los residuos", señalaron los concejales Cantlon y Twyford. En la última sesión del Concejo Deliberante, el bloque de la UV Calixto Dellepiane presentó un pedido de informes para poder acceder a los expedientes correspondientes a las contrataciones que realizó la Municipalidad de Campana para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Según explicaron los concejales Axel Cantlon y Alexis Twyford, esta solicitud obedece a que los gastos para recolección, transporte y disposición de los residuos prácticamente se duplicaron entre 2019 y 2020, llegando a los 479 millones de pesos; y a que, en la previa al debate de la Rendición de Cuentas 2020, no pudieron acceder a los expedientes en cuestión. "El agujero negro del Municipio es el tratamiento de los residuos", señalaron los ediles, quienes remarcaron que los casi 500 millones de pesos destinados a estas tareas implicaron el 15% del gasto total del Municipio durante el año pasado (en 2019 había sido el 10%). "Se consumen cada vez más recursos en esta tarea y sin ninguna estrategia clara por parte del Municipio. Actualmente, Campana vuelca sus residuos sólidos urbanos en el predio del CEAMSE ubicado en José León Suarez, proceso que implica el gasto de la recolección, el de la planta de transferencia que lo realiza la empresa Qualita, el transporte hasta José León Suarez y el volcado final", detalló Cantlon. En este sentido, los casi 500 millones destinados por el Ejecutivo se dividen en cuatro ítems diferentes y de la siguiente manera: 1) En "Transporte de residuos domiciliarios" se destinó durante 2020 un total de $90.320.576 (+109% respecto al año anterior). 2) En "Planta de Transferencia de residuos" se destinaron $70.106.896 (+337%). 3) En "Predio de Volcado" se utilizaron $22.172.777 (+29%). 4) Y en "Recolección" se dispusieron $296.700.00 (+71%). Los concejales de la UV Calixto Dellepiane calificaron de "totalmente irrazonables" a estos aumentos, dado que "no tienen ninguna relación lógica con la caída de la actividad económica del 10% y la inflación del 36% del año 2020". En su pedido de informes, los ediles recordaron que en el año 2018 se produjo la clausura judicial del denominado "predio de Cóncaro", donde tanto Campana como Zárate realizaban el volcado de los residuos. "Esto provocó la contratación del CEAMSE como nuevo lugar de volcado, aunque desde ese momento, el Municipio de Campana no ha avanzado en ninguna estrategia clara para tomar nuevamente el control del tratamiento de los residuos", cuestionó Cantlon. Finalmente, Twyford explicó que este pedido de informes que ingresaron en la última sesión del HCD se debe a que, en el marco del tratamiento de la última Rendición de Cuentas, no obtuvieron respuestas a la solicitud de acceder a los expedientes correspondientes a las contrataciones relacionadas a los residuos: "Nos dijeron que no nos lo podían dar porque estaban en un armario y la única llave de ese armario la tenía un empleado que, casualmente, estaba aislado. Así no pudimos cotejar cómo se definió el 15% de los gastos totales del año pasado, uno de los motivos por los cuales decidimos no acompañar la última Rendición de Cuentas", cerró.

Solicitan informes sobre las contrataciones realizadas para el tratamiento de los residuos

