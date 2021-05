CAPITAL ACOMPAÑA El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que las clases presenciales se suspenderán la semana próxima, tal como dispuso el Gobierno Nacional. "Durante la semana que viene con los feriados (de lunes y martes) estamos hablando de tres días hábiles, por eso, miércoles, jueves y viernes de la semana que viene los chicos no van a tener clases. Pero como para nosotros cada día cuenta se van a recuperar entre el 20 y el 22 de diciembre", resaltó Rodríguez Larreta. Además, detalló que desde el 31 de mayo se retoman las clases presenciales y expresó: "Las clases van a ser lo primero que vamos a retomar". "Para mí también es muy difícil tomar este tipo de medidas, pero estamos convencidos de que es lo que hay que hacer", subrayó el mandatario porteño. "Los próximos quince días van a ser fundamentales porque tenemos comprometidas de parte del Gobierno Nacional 350.000 vacunas que nos van a permitir vacunar a todas las personas de riesgo", enfatizó.



FERIADO RESTABLECIDO Luego de la decisión de declarar nueve días corridos de confinamiento, el Poder Ejecutivo dio marcha atrás con la postergación del feriado puente del 24 de mayo. El Gobierno había suspendido el feriado puente para evitar la movilización de miles de personas con fines turísticos durante el fin de semana extra largo, en un contexto de fuerte rebrote de contagios de coronavirus. El temor en la Casa Rosada era que sucediera un fenómeno turístico como el de Semana Santa, cuando más de 4,2 millones de personas viajaron dentro del país. Esa movilización intensa de turistas tuvo un costo evidente en términos sanitarios, ya que en ese momento empezaron a despegar los casos positivos de coronavirus que venían en una meseta baja desde enero. Con el confinamiento por nueve días y las medidas de restricción de la circulación, se concluyó que ya no tenía sentido quitar el feriado, por lo que habrá finalmente un fin de semana largo de cuatro días. FRÁGILES La fragilidad social alcanzó el 19,6 por ciento en el tercer trimestre de 2020, de la cual el 58 por ciento de ese total (11,3%) resultó frágil estructural y el 42% (8,3%) por ingresos, según un informe del Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), dependiente de la Universidad Metropolitana de los Trabajadores (UMET). El IET detalla que tras experimentar un crecimiento sostenido a lo largo de todo el año 2018 y estabilizarse en torno al 56% entre 2019 y comienzos de 2020, la irrupción de la pandemia por Covid-19 conllevó a que la proporción de Población No Integrada Socialmente (PNIS) en forma plena alcanzara durante el tercer trimestre de 2020 el 60 por ciento, tras el pico de 66,4% del segundo trimestre del año pasado. La fragilidad social mide el riesgo de empobrecimiento, y en ese aspecto son frágiles quienes tienen altas probabilidades de caer en la pobreza. ALTO AL FUEGO La oficina del primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu confirmó un cese al fuego y lo mismo hizo posteriormente el movimiento islamista Hamas, cuyo portavoz, Hazem Qassem, también ratificó el cese de las hostilidades, al haber obtenido su gobierno garantías de los mediadores, en referencia a Egipto y la ONU, de que la agresión contra Gaza se detendrá. El jefe de Estado israelí identificó a Irán como proveedor del apoyo a Hamas y la Jihad Islámica y dijo que, en el caso de que se lo quitaran, "ambos colapsarían en 2 semanas". Agregó que "Irán no solo apoya a estos diversos representantes terroristas, sino que en realidad se involucra en ataques armados contra Israel". Más allá de tales prevenciones, mucho que ver también en la tregua tuvo la ascendente presión del presidente estadounidense, Joe Biden, para que se aceleren las gestiones a varias bandas diplomáticas, a fin de concluir el cruel enfrentamiento.

Breves: Noticias de Actualidad

21 de Mayo de 2021

