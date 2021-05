"La eucaristía también es un servicio esencial, más en estos tiempos"

El párroco Rufino Giménez Fines amplió su mirada sobre sus dichos durante la homilía de este miércoles. "No es para retractarme, pero sí estoy dispuesto a aclarar para aquellos que no entendieron mis expresiones reproducidas en el diario ya que sólo reprodujeron una frase", señaló ayer el Padre Rufino Giménez Fines, párroco de nuestra señora Del Carmen, luego de la publicación en La Auténtica Defensa de un comentario realizado durante su homilía del último miércoles en el patio interno del Centro Parroquial avenida Balbín y Pueyrredón, a la que asistieron 10 fieles respetando el distanciamiento social. "Mañana (por ayer) es posible que llueva o haga mucho frío, por lo que la misa es posible que la demos dentro del templo… si nos llevan presos, que también pongan presos a todos los que estuvieron con Tinelli", señaló el padre Rufino en relación al polémico programa de apertura de temporada de "Showmatch" emitido el lunes pasado por canal 13 donde interactuaron casi 200 personas en el estudio mayor de la productora "Ideas del Sur". "Por supuesto -señaló el sacerdote- después del 30 de mayo, seguiremos celebrando misa en el patio, a cielo abierto, y para no más de 20 personas. Siempre tomando la temperatura, con barbijo, respetando el distanciamiento, con alcohol en gel para las manos a disposición. Después, si el clima no lo permite porque hace mucho frío o llueve, considero razonable celebrarla en el templo, bajo techo, en un espacio disponible de más de 10 metros cuadrados por persona. Mi comentario del miércoles no fue un llamado a la rebelión ni al negacionismo, en todo caso fue una humorada de mi parte y repudiar el contradictorio metamensaje del programa de Tinelli en medio de una escalada de la pandemia". "Lo que me gustaría explicar, es que debido al COVID 19, se ha limitado una de las fuentes de alimentación y crecimiento espiritual, de compromiso de vivencia y experiencia vital con Cristo. Creo que, condicionados por el virus, hemos descuidado la atención de nuestra feligresía. Sin desmerecer el respeto y el indispensable cuidado ante esta preocupante situación de la pandemia, como pastor de la grey de la parroquia Del Carmen de Campana, invito a que sigamos orando unidos en un solo corazón y una sola alma, para que vaya terminando este mal" reflexionó el sacerdote Rogacionista y agregó: "Lamentablemente, hay algo que no todos comprenden, y es que la Eucaristía también es un servicio esencial, más en estos tiempos. Muchos males que nos aquejan a nivel personal y colectivo no tendrían lugar si más gente tomara conciencia de sí misma, se arrepintiera genuinamente de sus errores, y recibiese el cuerpo y la sangre de Cristo. No se trata sólo de un acto de fe o un anecdótico ritual inventado por un grupo de fanáticos y desquiciados. De ahí la importancia de la misa, de escuchar la Palabra, y que la paz interior nos inunde. Se repite que no sólo de pan vive el hombre… y es así. Si no alimentamos nuestra vida espiritual, si no conectamos con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, poco o nada nos llevaremos de nuestro paso por este mundo. A ser solidarios, porque cuidarnos, es también cuidar a nuestro semejante".

