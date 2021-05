» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 21/may/2021 de La Auténtica Defensa. De Todo un Poco:

Sobre la Comunicación Social Días pasados, se recordó el día de la Comunicación Social, y consideré importante escribir sobre el tema porque en realidad hay una imperiosa necesidad de comprender en los medios y columnistas, lo que realmente significa, y la responsabilidad que le compete a cada uno al utilizar sus distintos estilos sin que con ello tergiversen la forma de los sucesos, y alteren en definitiva el propósito de la recordación y comunicación de la realidad de los hechos de la noticia con total objetividad. ¿Qué es la Comunicación social? Surge del área de investigación, que estudia lo inherente a la comunicación, expresión, información y los medios con los cuales el "emisor de noticias" se comunica con el "receptor" de su producto. Es aquella relación que se establece entre un emisor, que es el individuo que emite el mensaje, y un receptor, que será el encargado de recibirlo. Ellos comparten un código en común a través del que se comunican. Consideremos además que son parte de esta relación todas aquellas cuestiones que están alrededor del mensaje y que constituyen, el contexto, que puede producir cambios en el significado. Nunca se debe olvidar que "la noticia es ella misma y su contexto". Otros de los temas a tener en cuenta es el "código" o sea "los signos y símbolos convencionales" que se deberán usar para comunicarnos según el receptor al cual nos dirigimos. Finalmente "el canal" que se deberá utilizar, es el que técnicamente está de acuerdo al tipo de noticia que queremos comunicar y la forma que debe tener según el medio que disponemos como recurso para que pueda ser transmitido y llegar a destino. La comunicación social es una herramienta fundamental y esencial a la hora de construir, producir cambios o cambiar la opinión pública. Bien realizada permite abrir puentes de diálogos entre los distintos actores sociales y con ello claro, se contribuye de modo directo al fortalecimiento de la democracia. Las conductas humanas son el producto del contexto formado por las noticias que son claras y objetivas narrando los resultados y consecuencias. Al llegar a este punto solo me resta que nunca se debe mentir en una noticia. Que la mentira puede ser camuflada de muchas maneras, una de ellas es "mentir por omisión". Tampoco se debe olvidar que para saber mentir "hay que tener muy buena memoria". Otra, "la mentira tiene patas cortas", lo que significa que con ella no se va a llegar muy lejos. En épocas de mis estudios terciarios, recuerdo a un profesor que tenía como método de enseñanza las preguntas. No dejaba de repetirnos qué nos preguntaríamos nosotros sobre tal o cual cosa que teníamos que desarrollar. Aprendíamos más del tema en cuestión que si hubiésemos buscado significado de los autores que habían escrito sobre el tema. Lo dejo como sugerencia. Si ustedes quieren llegar verdaderamente a ayudar en la formación de alguna persona, deben hacer participar su mente, no en lo obvio que es el estudio, sino en el descubrimiento de lo que el haría en la posición de ser un actor en el suceso de las cosas que producen los hechos. En otras palabras, la identificación con la comunicación que debemos gestar como noticia al receptor, debe tener en su mensaje el más absoluto convencimiento que la hacemos con total objetividad. No olvidemos que el comunicador social no debe dirigir, debe inducir las variables para que quien lo escuche sea capaz de tomar el camino correcto sobre lo comunicado.

