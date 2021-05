Efemérides del día de la fecha, 21 de Mayo

DÍA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL PARA EL DIÁLOGO Y EL DESARROLLO Establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la Resolución 57/249 en el año 2002, en este día se concientiza sobre la importancia de la inclusión, el diálogo intercultural y la diversidad a la vez que se combate la polarización y los estereotipos para lograr la cooperación entre diferentes culturas: "La diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo, no sólo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora". El sector cultural ha sido uno de los más golpeados por la pandemia. De acuerdo a los datos preliminares del proyecto "Evaluación del impacto del Covid-19 en las industrias culturales y creativas: una iniciativa conjunta del Mercosur, UNESCO, BID, SEGIB y OEI", 1 de cada 2 trabajadores de las industrias culturales de Latinoamérica perdieron aproximadamente el 80% de sus ingresos. A pesar de esto, la ONU resalta la capacidad de resiliencia de la cultura que, a través de la tecnología, ha llevado a los hogares conocimientos y entretenimiento: "Las grandes crisis a lo largo de la historia a menudo han dado lugar a un renacimiento de la cultura y una explosión de nuevas formas de creatividad, tan vitales para el progreso humano".



NEWELL´S OLD BOYS SE CONSAGRA CAMPEÓN DEL CAMPEONATO 1987/88 Hace 33 años Newell´s Old Boys goleaba 6 a 1 a Independiente y se consagraba campeón del Campeonato 1987/88. El equipo dirigido por José Yudica e integrado por Roberto Sensini, Roque Alfaro, Juan Manuel Llop, Gerardo Martino, Norberto Scoponi, Fabián Basualdo y Víctor Rogelio Ramos, debutó con un empate 1 a 1 frente a Deportivo Español. En el siguiente partido le ganó 5 a 1 a Vélez Sarsfield con goles de Theiler, Almirón, Dezotti y Alfaro (2). El siguiente rival en caer fue Deportivo Armenio que perdió 4 a 1 por obra de Rossi, Ramos (2) y Dezotti. No obstante, en la cuarta fecha, el gol de Claudio Scalise provocó que Rosario Central se quedara con el clásico rosarino. Pero se recuperó ante Estudiantes de La Plata con un triunfo 1 a 0 con gol de Dezotti. Después de perder contra Ferro Carril Oeste, los "rojinegros" mantuvieron una racha de 5 partidos sin perder; vencieron a Unión de Santa Fe, Talleres de Córdoba, Boca y, por otra parte, empataron contra Racing y Banfield. A lo largo del torneo, el equipo ganó 21 partidos, empató 13 y perdió 4. A dos fechas del final del campeonato, Newell´s "aplastó" a Independiente 6 a 1, con goles de Rossi (2), Alfaro (2), Almirón y Balbo, y gritó campeón.



"ROLLING IN THE DEEP" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 2011, el sencillo "Rolling in the deep" de Adele destronaba a "E.T." de Katy Perry y Kanye West del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "21" (2011) y compuesta por la cantante británica junto a Paul Epworth, la canción está inspirada en los sentimientos de la artista tras una ruptura amorosa: "Fue mi reacción cuando me dijeron que mi vida iba a ser solitaria, aburrida y basura, y que era una persona débil si no permanecía en la relación. Me sentí muy insultado y lo escribí como una especie de ´vete al demonio´".



Efemérides del día de la fecha, 21 de Mayo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar