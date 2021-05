P U B L I C









En este mes del 26º Aniversario de Campana Amanecer Literario, continuamos con nuestras notas relacionadas con la creatividad de nuestros escritores en tiempos de pandemia. En este caso nos encontramos con una de las queridas socias fundadoras a quien llamamos cariñosamente Nuestra Reina Madre, a quien le preguntamos lo siguiente: -¿Cuándo se despertó tu interés por la escritura? -En realidad cuando cursaba la escuela primaria, me gustaba mucho escribir y las señoritas leían mis composiciones en voz alta para todo el grado. Luego seguí escribiendo en privado, tal vez con menos intensidad porque la vida familiar con la crianza de mis ocho hijos y sus compromisos me demandaba mucho tiempo. -¿Cuándo comienzas a publicar? -En 1987, organizado por la Dirección de Cultura con la gestión de Héctor Demouselle, se dicta en Campana "Taller Literario dirigido por Julio Cesar Maccarone Medicci", me inscribí, era un cupo limitado, y allí nos reunimos conocidos vecinos que despuntábamos el placer de la escritura. Al término del curso, se hizo la Antología "La Oscura raíz del grito-Taller literario 1987" y allí participé con mi cuento "Un día de cacería". -¿Cómo ha sido participar de la fundación de Campana Amanecer Literario? -Luego del taller del ’87 algunos de los integrantes quedamos conectados literariamente, hasta que el 18/5/1995, nos reunimos un grupo de escritores en la casa de Ana Díaz de Calvente y allí nació C.A.L., dando origen a esta institución que hasta la fecha lleva 70 libros presentados, muchos premios, un sinfín de actos aquí y encuentros en diversas localidades. También he ocupado diversos cargos de Comisión Directiva siendo presidente en el año 2014. -¿Continuaste dando a conocer tus trabajos? -He participado en todas las antologías de CAL: Identidad de agua, Ronda de Palabras donde ilustre la tapa, Y Seremos Más, Antología 10° aniversario, De tierra y cielo y Amalgama. En forma personal he publicado "Destino de papel" (1997) de cuentos y poesías, "Las novias de Yordi" (2013) novela, "Mentas que trajo el tiempo" (2014) relatos y "Brindis por la vida" (2019). -Con tu espíritu inquieto, ¿has abordado otras ramas de la creatividad artística? -A los sesenta años me inscribí en la Carrera de Artes Visuales, de la recién inaugurada Escuela de Arte Nº 1 de Campana, siendo parte de la primera promoción de egresados. A partir de la obtención del título de "Maestra de artes plásticas" di Clases de Plástica para Niños en las Colonias de Verano. -¿Qué nos podés contar de los reconocimientos que has recibido? -Varios de mis trabajos en dibujo, poesía, cuento y cuento infantil fueron premiados en certámenes zonales y provinciales y en diversas ediciones de los Torneos Abuelos Bonaerenses. En 2015 recibí como escritora el Premio Santa Clara de Asís, que realmente me ha colmado de felicidad. -¿Cómo es transitar esta pandemia? -Siempre digo que sigo siendo una muchacha que habita un cuerpo antiguo, porque soy inquieta por naturaleza, nunca me aburro, siempre quiero hacer algo. En abril/20 ya comenzada la cuarentena, en principio me dediqué a ordenar cosas, papeles y pinceles. -En la cuestión de los pinceles, descubrí guardados una gran cantidad de ellos, óleos, y otras pinturas y elementos afines que estaban guardados sin tocar, entonces me decidí a ponerlos en uso. Mis nietos se quejaban de que no se podía viajar a ningún lado, entonces decidí crear "El pincel viajero" que consiste en tomar láminas o postales de paisajes de distintos países y recrearlos en óleo, así durante esta pandemia he viajado en 9 cuadros por distintos continentes. -Y en el tema de los papeles, además de seguir escribiendo focalizada en relatos, surge una invitación de mi nieta Celina Cáceres, quien me sugirió que leyera mis escritos, en principio para la familia, para dejar testimonio oral de algunas vivencias y es así que ha nacido el sitio "Aquí contigo" por podcast, donde en 17 capítulos de media hora aproximadamente, comparto mis trabajos, cuento anécdotas. Desde octubre/20 a marzo/21 ha sido un trabajo creativo, de pensar los guiones, preparar cada envió y disfrutar cada diálogo. Se puede ver en ANCHOR by Spotify o bien directamente en: anchor.fm/mtvf/espisodes/Aquí—contigo. -¿Hay alguna cosa que quisieras hacer? -Sí, me gustaría hacer un video mostrando los cuadros resultantes de mi "Pincel viajero". -Seguramente lo lograrás. Realmente Matilde es una fuente de inspiración para su familia y las generaciones siguientes. Gracias por ser esa "gente necesaria´´.





Lago Navasha , Kenia, Africa.





Isla de Los Frailes, Itaparica, Brasil





Valle Calchaquí, Salta, Argentina.





Otoño en Vermont, EEUU RETO Es apenas el temblor

que sorprende a la hojarasca,

una gota solitaria desprendida de la copa.

No le des importancia.

Tómame así, sin preguntas:

¿Por qué? ‘Cuando? ¿Y mañana? Bebamos de este vino ahora,

sin asegurarnos nada.

Cerca de ti, lo imposible.

En fino tapiz de sueños,

vivamos hoy la aventura

sin dolores ni pesares. El encuentro marca un reto:

evar ancla de la nave

sometida al mismo puerto,

remontar el río caudaloso

más allá del horizonte

hacia su cauce secreto.

Escritores en tiempos de pandemia:

Campana Amanecer Literario presenta a Matilde T. Villani De Frerking

Por Stella Maris González Chuquel

