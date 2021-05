El delantero de nuestra ciudad tuvo la posibilidad de pasar al Juventude, pero finalmente prefirió quedarse en Chile a pelear su lugar. El pasado 8 de mayo volvió a jugar después de cuatro meses sin minutos oficiales. El campanense Nicolás Blandi (31 años) desistió esta semana de continuar su carrera en el fútbol brasileño: Colo Colo tenía arreglando su pase a préstamo con Juventude, club de la ciudad de Caxias do Sul, en el estado de Rio Grande do Sul. Sin embargo, el delantero prefirió continuar en el Cacique al considerar más atractivo el desafío futbolístico que tenía por delante. La decisión sorprendió, porque económicamente era acorde a su actualidad y dado que su paso por el fútbol chileno no ha sido para nada positivo hasta el momento, al menos desde lo deportivo. Incluso, "Nico" está relegado en la consideración del entrenador Gustavo Quinteros, más allá que el pasado 8 de mayo volvió a tener minutos después de cuatro meses sin acción (las lesiones lo han limitado en este tiempo). "Es una decisión del jugador. Tomó la decisión de continuar más allá de que el club interesado quería contar con él. Decidió quedarse en Colo Colo, tiene contrato y nosotros como cuerpo técnico lo tendremos en cuenta", comentó Quinteros en conferencia de prensa, cuando aclaró que Blandi no venía jugando "por lesiones continuas que no le dieron posibilidades". Según informó el DT, el campanense está entrenando "normalmente", a la par de sus compañeros. "Hace todo, en el momento que veamos que está mejor tendrá la posibilidad de jugar. Tiene que pensar que tiene que estar preparado para jugar, presionar, correr 90 minutos y hace meses no lo viene haciendo. Está en ese trabajo, esperemos que lo pueda hacer bien y en el momento que veamos que está mejor que los demás tendrá posibilidades", cerró Quinteros, quien igualmente ratificó su intención de incorporar un nuevo delantero. Después de haberse salvado agónicamente del descenso la pasada temporada, Colo Colo comparte actualmente el 7º puesto del campeonato chileno con 10 unidades en siete fechas (el líder es Audax Italiano con 13). Y su próximo desafío será el domingo, cuando enfrente como visitante a Huachipato.

DESPUÉS DE “LESIONES CONTINUAS" QUE LO LIMITARON FÍSICAMENTE, BLANDI SE ENCUENTRA ENTRENANDO CON NORMALIDAD Y ESPERA GANARSE SU LUGAR EN COLO COLO.



Campanenses:

A pesar del interés desde Brasil, Blandi decidió seguir en Colo Colo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar