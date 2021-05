Ninguna de las dos categorías tiene fecha de inicio ni formato de disputa. Así, hay equipos que llevan más de un año sin competencia. En el caso de Puerto Nuevo, su último partido oficial fue a principios de enero. El crecimiento del Torneo Femenino de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) generó en los últimos años la "profesionalización" de la Primera A y también la consolidación de las dos divisionales de ascenso: la Primera B y la Primera C. Sin embargo, pandemia mediante, la actividad de estas dos categorías menores se encuentra totalmente paralizada y ha generado que muchas futbolistas empiecen a levantar la voz pidiendo respuestas claras. El normal desarrollo de los campeonatos se interrumpió en marzo de 2020, cuando la Temporada 2019/20 ya estaba transitando etapa de definiciones y los conjuntos de cada categoría estaban divididos en zonas Campeonato y Permanencia. Aquellos que, por entonces, jugaban por los ascensos pudieron volver a competir entre diciembre de 2020 y enero de 2021 en un Torneo de Transición apuntado exclusivamente a determinar esos ascensos. Entre estos equipos se encontraba el de Puerto Nuevo, que ahora lleva más de cuatro meses sin competencia. En tanto, otras instituciones acumulan más de un año sin partidos oficiales por el Torneo Femenino de AFA. En principio, dadas las restricciones existentes por la pandemia, se esperaba que los campeonatos femeninos de Primera B y Primera C comiencen al mismo tiempo que la Primera D masculina, ya que todas estas categorías son amateurs. Sin embargo, eso no sucedió. Incluso se iniciaron los campeonatos de divisiones juveniles, que fueron paralizados semanas atrás después de las dos primeras fechas. Así, los únicos certámenes que todavía no se pusieron en marcha en esta Temporada 2021 de AFA y que ni siquiera fueron sorteados son los femeninos de Primera B y Primera C y los de las categorías infantiles. En este marco, futbolistas de Primera B y Primera C, organizadas en torno a Ascenso Colectivo, comenzaron a levantar la voz a través de las redes sociales, plataforma que están utilizando para exigir respuestas claras y precisiones sobre la "eterna espera" que están atravesando y que amenaza con extenderse todavía más después de los anuncios realizados ayer por el Presidente de la Nación.

LAS PORTUARIAS VIENEN ENTRENANDO DESDE ENERO A LA ESPERA DEL INICIO DEL CAMPEONATO 2021 DE LA PRIMERA B DE AFA.



Fútbol Femenino:

Sin novedades para los campeonatos de Primera B y Primera C de AFA

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar