Empató sin goles y si bien se ubicó segundo en el grupo, apenas se despegó de Santos y The Strongest, al que recibirá en La Bombonera el próximo miércoles. En cambio, Argentinos ganó y se aseguró el pase a Octavos de Final como primero de zona. Después de eliminar a River Plate en los Cuartos de Final de la Copa de la Liga Profesional y camino a la semifinal frente a Racing del próximo domingo, Boca tenía un compromiso importante por Copa Libertadores ante Barcelona de Guayaquil como local. Sin embargo, no estuvo a la altura de las expectativas y terminó redondeando un empate en cero que le dejó gusto a poco. Es que el flojo rendimiento del equipo le agregó dudas a un Xeneize que no termina de convencer y, al mismo tiempo, no le permitió tomar una ventaja clara en la lucha por su boleto a Octavos de Final. Porque mientras el punto clasificó a Barcelona de Ecuador (10 puntos), a Boca (7) lo dejó en un escueto segundo puesto, apenas una unidad por delante de Santos (6) y The Strongest (6), que cierran este Grupo C. En la última fecha, los dirigidos por Miguel Ángel Russo recibirán al conjunto boliviano en La Bombonera, sabiendo que un triunfo le garantizará la clasificación; que un empate lo obligará a esperar que Santos no gane en Ecuador; y que una derrota lo marginará de los Octavos de Final. En cambio, el que llegará sin riesgos ni dudas a la última fecha de la fase de grupos será Argentinos Juniors, que ayer derrotó 1-0 como local a Atlético Nacional de Medellín, llegó a los 12 puntos y, de esa manera, se aseguró el primer puesto del Grupo F por delante de Universidad Católica de Chile (6), Atlético Nacional (5) y Nacional de Montevideo (5). Así, ya son cuatro los equipos argentinos en los Octavos de Final: Defensa y Justicia, Racing Club, Vélez Sarsfield y Argentinos Juniors. Mientras que los que no lograron sellar todavía su clasificación son los dos más grandes del país: River Plate y Boca Juniors. La última fecha de la fase de grupos comenzará el próximo martes, con River recibiendo a Fluminense; y Racing, jugando también como local, ante Rentistas. Luego, el miércoles, Boca chocará con The Strongest en La Bombonera; mientras Argentinos visitará a Nacional en Montevideo. Finalmente, el jueves, Vélez visitará a Flamengo, mientras Defensa y Justicia será local ante Independiente del Valle.



ANOCHE, CRISITAN PAVON FUE TITULAR FRENTE A BARCELONA.



Copa Libertadores:

Boca se quedó a mitad de camino con una floja actuación ante Barcelona

