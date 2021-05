El Ciclón le ganó 2-0 a 12 de Octubre y le dio una mano a Rosario Central. En tanto, Newells venció a Palestino y sostuvo su mínima chance de llegar a Octavos de Final. Mientras Lanús goleó, pero no le alcanzó. Anoche se cerró la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana en una jornada que entregó tres victorias argentinas. Aunque solo una de ellas tuvo algún tipo de valor real en lo que refiere a posibilidades de avanzar a los Octavos de Final. Por el Grupo A, el ya eliminado San Lorenzo le ganó 2-0 como visitante a 12 de Octubre de Paraguay con goles de Alexander Díaz y Oscar Romero y consiguió su primer triunfo en el certamen. Un resultado que eliminó al conjunto guaraní y que le dio mayor margen a Rosario Central, que el próximo miércoles recibe a 12 de Octubre, sabiendo que un empate le daría la clasificación. En tanto, por el Grupo F, Newells venció 3-1 como local a Palestino de Chile y llegó a los 7 puntos. Así, se ubica a tres unidades del líder Libertad de Paraguay y sigue todavía con vida: si en la última fecha, la Lepra derrota a Goianiense en Rosario y el Gumarelo cae en su visita a Chile, la definición entre ambos será por diferencia de gol. Finalmente, el tercer conjunto argentino que jugó anoche fue Lanús, que goleó 4-1 a La Equidad y llegó a los 9 puntos en el Grupo H. Sin embargo, esto no le alcanzó al Granate, dado que Gremio goleó 6-2 a Aragua en Venezuela y se mantuvo perfecto en el certamen (suma 15 unidades y ya se aseguró el boleto a Octavos de Final). También hubo acción en el Grupo C, importante para Arsenal: Ceara de Brasil superó 2-0 como local a Bolívar y le arrebató el primer puesto al conjunto de Sergio Rondina. En la última fecha, los del Viaducto (8 puntos) deberán ganarle al Bolívar (6) en Sarandí y esperar un traspié de Ceara (9) en Bolivia frente a Jorge Wilstermann (2).



EL CICLÓN LOGRÓ SU PRIMER TRIUNFO DE ESTA COPA SUDAMERICANA



Copa Sudamericana:

San Lorenzo se reencontró con la victoria; y Newells sigue con vida

