SE RETIRA AUGUSTO El mediocampista Augusto Fernández (35 años) confirmó su retiro de la actividad profesional en la previa del partido que su equipo, Cádiz, jugará hoy frente a Levante en el inicio de la 38ª y última fecha de La Liga de España. Surgido de River Plate y con pasos también por Saint Ettiene, Vélez Sarsfield, Celta de Vigo, Atlético Madrid y Beijing Rhene, el oriundo de Pergamino ha disputado más de 400 encuentros en su carrera, incluyendo 16 con la Selección Argentina (fue parte de los 23 del Mundial Brasil 2014, aunque no sumó minutos en dicha competencia).



COLOMBIA SE BAJA Ante la crítica situación social que está atravesando el país, la Federación Colombiana de Fútbol declinaría su participación como organizadora de la Copa América 2021 que iba a desarrollar de manera conjunta con nuestro país a partir del próximo 13 de junio (ayer CONMEBOL rechazó su solicitud de postergar la competencia). Así, el torneo se realizaría íntegramente en Argentina, que ya habría presentado otros cuatro estadios que se utilizarían como sedes para albergar los partidos inicialmente programados en Colombia. Se sumarían entonces La Bombonera (Boca), el Libertadores de América (Independiente), el Ciudad de La Plata y el Bicentenario de San Juan. Anteriormente habían sido confirmados el Monumental (River), el Mario Alberto Kempes (Córdoba), el Malvinas Argentinas (Mendoza) y el Madre de Ciudades (Santiago del Estero). TAMPOCO ELIMINATORIAS A su vez, la Selección Colombia tampoco será local en Barranquilla para enfrentar a Argentina por la octava fecha de las Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022, partido que está pautado para el martes 8 de junio y que ahora baraja diferentes escenarios, todos ellos más allá de las fronteras cafeteras. Una de las posibilidades es que la FCF solicite invertir la localía y el duelo se dispute en nuestro país, teniendo en cuenta que cinco días después comenzará la Copa América que, todo indica, se realizaría íntegramente en Argentina. PBN: ARRANCA LA 11ª Esta tarde comenzará la 11ª fecha de la Primera Nacional: desde las 17.10 horas, Quilmes recibirá la visita de Mitre de Santiago del Estero en un partido correspondiente a la Zona A. Transmite TyC Sports. PRIMERA C Con cuatro partidos, hoy se pondrá en marcha la 13ª fecha del Torneo Apertura: jugarán Victoriano Arenas vs Midland, Claypole vs El Porvenir, Dock Sud vs San Martín (B) y L.N. Alem vs Berazategui (todos comienzan 15.30 horas). El líder del campeonato es Central Córdoba de Rosario, con 24 unidades; tres más que Atlas y Dock Sud. PRIMERA A FEMENINA La octava fecha de la Primera A del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comenzará hoy con el duelo que sostendrán SAT y Deportivo Español por la Zona A. Mañana, Boca Juniors (16 puntos) y San Lorenzo (14) disputarán un duelo que podría definir el primer puesto del grupo. En la Zona B, el domingo se enfrentarán UAI Urquiza y River Plate, dos equipos que marchan con puntaje perfecto.

Breves: Fútbol

21 de Mayo de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar