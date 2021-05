» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 22/may/2021 de La Auténtica Defensa. Comenzaron a regir las nuevas restricciones del decreto presidencial







Entre las 18 y las 6 solo podrán circular las personas autorizadas y se suspenden las actividades presenciales económicas; industriales, (salvo las consideradas esenciales); y comerciales. El intendente Sebastián Abella, junto a su gabinete analizaron en la mañana de ayer, los alcances de las nuevas restricciones que anunció el Presidente de la nación y que confirmó el gobernador provincial. Desde las cero hora de hoy sábado comenzó a regir el confinamiento estricto hasta el 30 de mayo. El nuevo DNU presidencial alcanza a Campana y prevé las siguientes restricciones: - Sólo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18hs, o por razones especialmente autorizadas. - Suspensión de actividades presenciales económicas; industriales, comerciales; de servicios; culturales; deportivas; religiosas; educativas; recreativas y sociales, salvo las excepciones especialmente previstas para personal esencial. - Los comercios no esenciales no podrán atender al público en sus locales, estando únicamente permitida la venta mediante la modalidad delivery o retiro en el local, hasta las 18:00. - Podrán realizarse salidas de esparcimiento en espacios públicos, al aire libre, de cercanía, en horario autorizado para circular. - No se podrá circular entre jurisdicciones. - Para ir a realizarse testeos y vacunación y para los turnos en bancos y/o ANSES se requerirá permiso. - La construcción privada no estará permitida bajo ningún punto de vista.

El intendente Sebastián Abella, junto a su jefe de gabinete Ezequiel Sabor, analizaron las restricciones del decreto presidencial junto a los secretarios de las diferentes áreas de gobierno.







Comenzaron a regir las nuevas restricciones del decreto presidencial

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar