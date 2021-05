» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 22/may/2021 de La Auténtica Defensa. El Juez Federal de Campana indaga a cuatro ex policías bonaerenses







Están acusados de fusilar a 5 militantes de Montoneros en la zona de Río Luján, durante la madrugada del 12 de abril de 1975. Días atrás se procedió a la detención de 4 de los 11 ex policías acusados de haber intervenido en la causa denominada "Masacre del Río Luján". Los 7 restantes habrían fallecido. Los 4 ex policías serán indagados por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, por el fusilamiento de Guillermo Rodríguez, Carlos Fernando Lagrutta, Carlos Pablo Molinas, Carlos Alberto Tuda y Luis Arnaldo Bocco, militantes Montoneros quienes fueron sorprendidos mientras se encontraban tomando un convoy de alimentos y cereales con el objeto de ser distribuidos en los barrios humildes de Campana, Zárate y Escobar. Además de las víctimas que resultaron encerradas y asesinadas, habría dos sobrevivientes cuyos testimonios fueron considerados para la causa penal iniciada en 2019 que busca esclarecer las responsabilidades de los autores materiales y la estructura parapolicial y de las Fuerzas Armadas que ordenó el operativo considerado una de las primeras acciones del Terrorismo de Estado en la zona norte bonaerense antes del golpe de estado de 1976.



Tapa del diario El Debate registrando el episodio investigado por el juez González Charvay.



