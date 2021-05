» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 22/may/2021 de La Auténtica Defensa. Kicillof Lanzó líneas de asistencia para los sectores golpeados por el confinamiento







Incluyen eximiciones de Arba y financiación para negocios. Los destinatarios del mismo son las micros y pequeñas empresas, monotributistas y monotributistas empleadores. El gobernador bonaerense Axel Kicillof confirmó que en 126 municipios de la provincia de Buenos Aires regirá desde hoy y hasta el domingo 30 de mayo el confinamiento estricto dispuesto por el Gobierno nacional para hacer frente a la segunda ola de coronavirus y, como Alberto Fernández, anunció un paquete económico para los sectores más afectados. "Escuchamos a Alberto (Fernández) anunciar una serie de medidas de acompañamiento. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires también va a hacer un esfuerzo para complementar y acompañar a esos sectores perjudicados, que se suma a los 70 mil millones de pesos anunciados el 30 de abril", sostuvo Kicillof desde el Salón Dorado de la Gobernación, en La Plata. El gobernador bonaerense explicó que "no se aplicarán retenciones de ingresos brutos" a sectores afectados por la pandemia "como restaurantes, bares, establecimientos deportivos y jardines maternales" durante los meses de junio, julio y agosto, para hacer frente al nuevo confinamiento que se extenderá por los próximos 9 días en los 126 municipios en alarma epidemiológico. "Voy a anunciar nuevas medidas de apoyo y acompañamiento. La primera es que no se aplicarán retenciones en Ingresos Brutos a los sectores más afectados por la pandemia y se les aplicará una alícuota cero en los regímenes de retenciones, percepciones bancarias y tarjetas", ahondó el primer mandatario bonaerense. Kicillof también detalló que se suspenderán los embargos judiciales de junio a agosto y que habrá una nueva ampliación del Programa Preservar Trabajo, al tiempo que se elimina la incompatibilidad con el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). Para el sector de la producción, el Gobierno bonaerense pondrá en marcha el Programa de Sostenimiento Económico de actividades afectadas por la pandemia. Se trata de un aporte para el sostenimiento económico de Micro y Pequeñas unidades productivas de la provincia de Buenos Aires. Los destinatarios del mismo son las micros y pequeñas empresas, monotributistas y monotributistas empleadores. Deben contar con hasta 80 trabajadores y pertenecer a los sectores más afectados por la pandemia como gimnasios; jardines maternales; transporte escolar; salones de fiesta y calesitas; restaurantes, bares y clubes nocturnos. El monto total del programa es de $2 mil millones. Una por una, las medidas económicas de Axel Kicillof: ARBA: no se aplicarán retenciones de Ingresos Brutos a: salas de teatro y complejos cinematográficos; discotecas y salones de fiesta; restaurantes y bares en espacios cerrados; establecimientos deportivos; jardines maternales y Centros de Atención de Desarrollo Infantil. Además, durante julio, agosto y septiembre se aplicará alícuota 0% en los regímenes de retenciones, percepciones bancarias y tarjetas. Relanzamiento Plan Covid-19: plan de pagos para regularizar deudas impositivas vencidas desde el 1 de enero al 31 de agosto de 2021. Impuestos alcanzados: ingresos brutos, inmobiliario básico y automotores. Suspensión de embargos judiciales hasta agosto. Programa de Sostenimiento Económico de actividades afectadas por la pandemia. Se trata de un aporte para el sostenimiento económico de Micro y Pequeñas unidades productivas. Es para micro y Pequeñas empresas, monotributistas, monotributistas empleadores. Deben contar con hasta 80 trabajadores y pertenecer a los sectores más afectados por la pandemia: gimnasios; jardines maternales; transporte escolar; salones de fiesta y calesitas; restaurantes, bares y clubes nocturnos. Monto total del programa: 2 mil millones de pesos Preservar Trabajo: se elimina la incompatibilidad con el ATP para las actividades más afectadas. Sin embargo, es incompatible con el REPRO II. Ampliación del alcance: transporte; panaderías y confiterías; mueblerías; jugueterías; artículos de librería; fabricación y reparación de maquinarias; edición e impresión; curtido y cueros.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof confirmó que en 126 municipios de la provincia de Buenos Aires regirá desde hoy y hasta el domingo 30 de mayo el confinamiento estricto.



Kicillof Lanzó líneas de asistencia para los sectores golpeados por el confinamiento

