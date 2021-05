» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 22/may/2021 de La Auténtica Defensa. 22 de Mayo de 2021:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. PÉRDIDA DE LARGA DATA "Torre uno de los petroleros ¿Quién se hace cargo de esto? Una vergüenza y un peligro para la gente mayor. Hace como tres meses Aguas no se hace cargo" muestra Patricia.



VECINO AGRADECIDO "En Calle González (barrio San Jacinto) se realizaron trabajos de zanjeo y cortado de pasto. Muchas gracias al personal de la Municipalidad por mejorar las calles" escribe Claudio.

SON BUENAS #Dato VIDEO continúan las obras en la Nueva #CostaneraCampana. Pavimento y playas de estacionamiento del lado del Boat Club, iluminación y espacios verdes para disfrutar en familia. pic.twitter.com/DsgipRzlnv — Daniel Trila (@dantrila) May 20, 2021 PEDIDO SOLIDARIO #ALaComunidad se extravió billetera en Zárate, entre las calles Gral Paz, Gallesio y Bolivar ayer entre las 16:40 y las 17:30... La billetera es marrón marca Everlast y contiene documentación importante a nobre de Jorge Luis Aguirre. Se ruega avisar al celular 1154777283. Gracias pic.twitter.com/Rsbdhjj7H5 — Daniel Trila (@dantrila) May 20, 2021

