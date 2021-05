» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 22/may/2021 de La Auténtica Defensa. En 13 cárceles bonaerenses reflexionaron sobre el genocidio armenio







Se trató de una charla y reflexión en penales de La Plata, San Nicolás, Bahía Blanca, Dolores, Junín, Mar del Plata, San Martín, Magdalena, Florencio Varela y Campana. Expuso vía zoom un nieto de un sobreviviente de la masacre de 1915. Más de 150 personas privadas de la libertad de 13 cárceles bonaerenses participaron de manera simultánea y vía remota de una charla y reflexión sobe el genocidio armenio sucedido en 1915, en el marco de las actividades culturales y educativas que impulsa el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En la ocasión, internos de penales de La Plata, San Nicolás, Bahía Blanca, Dolores, Junín, Mar del Plata, San Martín, Magdalena, Florencio Varela y Campana charlaron con el Director de Comunicación del Centro Armenio de Argentina, Alex Hadjian, junto a quien realizaron un repaso histórico sobre el genocidio armenio. Alex Hadjian, quien es nieto de una sobreviviente del genocidio agradeció la oportunidad de compartir la historia de Armenia con las personas privadas de la libertad, quienes en todo momento se mostraron muy interesados en la temática y realizaron múltiples aportes al debate conjunto. La Directora de Vinculación, Gestión y Planificación de Políticas Institucionales, Valeria Sampayo y el Director de Jóvenes Adultos, que depende de la Dirección General de Asistencia y Tratamiento, Jorge Ruíz, ambos del Servicio Penitenciario Bonaerense, coincidieron en destacar la importancia del conocimiento de la historia reciente, la construcción de la memoria y la defensa de los Derechos Humanos para evitar la repetición de acontecimientos similares en el mundo y reivindicar búsqueda de justicia. Hadjian subrayó que "lo ocurrido a principios del siglo pasado fue un plan sistemático de exterminio del pueblo armenio. Fue un crimen de lesa humanidad que se encuentra impune porque el estado de Turquía al día de hoy no lo reconoce. Esto se encuentra impune y no hemos obtenido justicia". "La verdad es que no sabíamos nada sobre el tema y estamos muy contentos por poder informaros. Nos ayudar muchísimo a abrir nuestra cabezas el poder comprender mejor la historia", destacó un interno de la cárcel de Olmos. Durante su exposición, Hadjian explicó que "el 24 de abril de 1915 se toma como fecha de inicio del genocidio porque ese día comenzó el plan de exterminio cuando fueron arrestados 250 líderes y pensadores armenios quienes luchaban por los derechos de la gente. El segundo paso se ejecutó al arrestar a toda la población masculina armenia. Luego hicieron salir de su casa a mujeres, ancianos y niños con la excusa de reubicarlos para protegerlos de la primera guerra mundial. Los hicieron marchar por el desierto y los asesinaron". Hadjian agregó por último que "estamos en la última etapa del genocidio que es el negacionismo. Expresan una tesis falsa sobre lo que sucedió y niegan lo ocurrido". De la jornada participaron personal penitenciario e internos de las Unidades 1 de Lisandro Olmos, 3 de San Nicolás, 4 de Bahía Blanca, 6 de Dolores, 9 de La Plata, 13 de Junín, 15 de Batán, 45 de Melchor Romero, 47 de San Isidro, 50 de Batán, 51 de Magdalena, 54 de Florencio Varela y 57 de Campana. En Argentina viven hoy alrededor de 150 mil descendientes de armenios y es el único país en el mundo en reconocer el genocidio armenio a través de sus tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. En ese sentido, en 2007 se estableció el "Día de la Acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos" como recordatorio de la masacre que costó la vida a más de un millón y medio de armenios.









