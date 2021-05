» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 22/may/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

CAOS DE TRÁNSITO En el último día anterior al confinamiento ordenado por el Gobierno Nacional para frenar la ola de contagios de coronavirus, el tránsito en los accesos y avenidas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) colapsaron por la excepcional cantidad de vehículos que circularon durante toda la jornada. Se vieron paralizaciones de tránsito tanto en los accesos oeste como norte, en las autopistas 25 de Mayo, Dellepiane y Ricchieri, 9 de Julio e Illia, y el tiempo de viaje al Gran Buenos Aires, especialmente en horario pico, se triplicó. En la ciudad de Buenos Aires el colapso también se produjo en avenidas, sobre todo cerca de la avenida General Paz, mientras que cualquier incidente de tránsito o el hecho de descomponerse un de los miles de vehículos que transitaban, acrecentaba las dificultades.



MONTO MÁXIMO El programa de Recuperación Productiva (REPRO) II tendrá un monto máximo de $22.000 por cada empleado de sectores críticos y de salud, informó el Gobierno. La inscripción al Programa será desde el 26 de mayo hasta el 1 de junio próximos. En el caso de trabajadores independientes, alcanzará a gastronomía, turismo, transporte, industrias culturales, actividades deportivas y de esparcimiento, comercio de rubros no esenciales, y de ramas esenciales, pero que en los últimos meses han estado afectados por la caída de la circulación, peluquerías y centros de belleza. Las empresas pertenecientes a los sectores críticos particularmente afectados por la actual coyuntura contarán con los siguientes beneficios: - Reducción del 100% de las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). - Requerimiento de información limitada a dos indicadores, facturación y liquidez corriente. Se exime de la obligación de presentar balance. - Para evaluar la variación de la facturación, se compara todos los días de mayo de 2019 contra los primeros 24 días de mayo de 2021. Esto implica que el Programa asume que la empresa no tendrá facturación entre el 25 y el 31 de mayo. ABREN Los bancos abrirán para la atención al público con sistema de turnos el 26, 27 y 28 de mayo, por lo que no se modificará su funcionamiento en la nueva etapa de medidas restrictivas ante la suba de casos de coronavirus. El gremio del sector reclama más medidas de prevención y una "compensación especial por pandemia". El Banco Central confirmó que se va a mantener la actividad y recordó que, por los feriados, el 24 y 25 de mayo las sucursales permanecerán cerradas. "El sistema financiero mantendrá su funcionamiento adecuado a los protocolos y exigencias del contexto de pandemia", subrayó en un comunicado luego de que el Gobierno nacional dispusiera restringir actividades y la circulación por nueve días para contener el aumento de contagios por Covid-19. El organismo afirmó que se mantendrá la atención por ventanilla para el pago de haberes de jubilados y pensionados y con turno para el resto de las operaciones. PENAS DISPARES La querella en el juicio contra el policía Luis Chocobar pidió este viernes la condena a prisión perpetua por haber cometido una "ejecución extrajudicial" contra Juan Pablo Kukoc, uno de los asaltantes que hirió de extrema gravedad a un turista estadounidense en el barrio porteño de La Boca en diciembre de 2017, en tanto que la fiscalía optó por sólo tres años de prisión en suspenso. Pablo Rovatti, defensor oficial que representa a la familia de Kukoc, sostuvo en su alegato que Chocobar "usó la fuerza letal en un supuesto donde esto está terminantemente prohibido". "Eso es una ejecución extrajudicial, un caso de gatillo fácil, que merece la pena más alta que prevé nuestro ordenamiento jurídico", sostuvo ante el Tribunal Oral de Menores número dos. "Chocobar le disparó unas seis veces directamente al cuerpo de Kukoc, quien corría de espaldas y no representaba ya un peligro para nadie", subrayó. Pero la fiscal Susana Pernas discrepó con ese criterio y consideró que Chocobar debía ser condenado por "homicidio en exceso del cumplimiento del deber", por lo que pidió para él una pena de tres años de prisión en suspenso y seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

