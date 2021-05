» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 22/may/2021 de La Auténtica Defensa. España regulariza la entrada para turismo pero por ahora no permite vacunados con Sputnik V







Esto le impediría la entrada a los argentinos vacunados con este componente de origen ruso, aunque se estima que en las próximas horas la normativa sería ampliada. España, segundo destino turístico mundial antes de la pandemia, dejará entrar a partir del 7 de junio en su territorio a cualquier persona vacunada contra el COVID-19 con fórmulas que fueron aprobadas por la Organización Mundial de la Salud o la Agencia Europea del Medicamento (EMA), venga del país que venga, anunció este viernes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El mandatario hizo este anuncio en su intervención en el acto organizado en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) para presentar el certificado verde digital que facilitará la movilidad entre países de la Unión Europea (UE). El jefe del Ejecutivo español señaló que, a partir del 7 de junio, todos los ciudadanos de países con los que no haya libertad de movimientos van a poder entrar en España, siempre que cuenten con un certificado de haber recibido la pauta completa de la vacunación. Esta decisión excluye a los argentinos inmunizados con la vacuna rusa Sputnik V. Sucede que hasta el momento la OMS incluyó a la lista de uso en emergencias para todos los países las vacunas de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna y Sinopharm. Se especula con que en las próximas semanas sumará a Sinovac y a Sputnik V, pero todavía no lo ha hecho. También excluye a los argentinos que hasta el momento recibieron una sola dosis de AstraZeneca, porque el requisito es haber sido inoculado con dos dosis. Así, sólo podrían llegar a viajar desde Argentina quienes tienen un esquema completo de vacunación con Sinopharm. "Desde el 7 de junio todas las personas vacunadas y sus familias son también bienvenidas a nuestro país, España, con independencia de su lugar de origen", dijo el mandatario. Además, desde el lunes 24 de mayo, España permitirá también a los británicos, primer contingente turístico en tiempos normales, arribar "sin restricciones y sin requisitos sanitarios", añadió Sánchez en el salón turístico internacional Fitur. Hasta ahora los británicos sólo podían llegar a España en casos de máxima necesidad. Aparte del Reino Unido, este levantamiento de restricciones de llegadas a España concierne a otros nueve países por fuera de la Unión Europea, cuyos residentes sólo podían hasta ahora realizar viajes justificados por causa de fuerza mayor. En la lista figuran, entre otros, China, Japón, Australia, Israel y Nueva Zelanda, pero no hay ningún país latinoamericano. España, que en 2019 fue el segundo destino turístico mundial, espera atraer en 2021 a unos 45 millones de turistas extranjeros, la mitad que antes de la pandemia. Antes de ésta, los británicos representaban el primer contingente de visitantes extranjeros, con 18 millones de llegadas en 2019. Su regreso a las playas españolas es importante para el país, que antes de la pandemia tenía en el turismo el 14% de su PIB. Las entradas de residentes de países de la Unión Europea no estuvieron nunca limitadas, aunque estos visitantes deben presentar un PCR negativo a partir de 6 años de edad.

