Medidas necesarias

José Abel Perdomo











José Abel Perdomo

Es realmente muy preocupante que recién se espere a que los contagios y las muertes suban en forma escandalosa para pensar en medidas que si se tomaban a tiempo en forma preventiva hubieran evitado muchos de ellos. Tengamos en cuenta que tampoco se habría llegado al colapso del sistema sanitario que en estas condiciones no puede dar respuestas adecuadas a otras patologías con las consecuencias que esto implica y que muchas veces son irreparables. Si bien es cierto que la irrupción en todo el planeta de este virus y la rapidez de su propagación no pudo ser prevista ahora se cuenta con abundante experiencia mundial que nos permite saber cuáles son las medidas eficaces para disminuir los contagios del covid-19. En este sentido se ha comprobado que la circulación de las personas claramente favorece los contagios y por lo tanto se hace imprescindible disminuir al máximo esa circulación si verdaderamente importa la salud de las personas. Aunque tardíamente vemos que asustados por los altísimos niveles de contagios y muertes muchos gobernadores e intendentes que se resistían a implementar las medidas necesarias hoy aceptan tomarlas quizás acordándose de lo que dijo hace mucho tiempo el abogado y político francés Louis Barthou: "Es más absurdo prolongar un error que cometerlo". No obstante alarma comprobar que aún persisten sectores que se niegan a ver la realidad y tozudamente insisten con la presencialidad escolar como si nada pasara usando a los alumnos como rehenes. También es cierto que estas restricciones son necesarias hasta que mediante la vacunación masiva de la población se logre la tan esperada inmunidad comunitaria que curiosamente se conoce como "inmunidad de rebaño". El problema es que por haber dejado en manos del mercado la producción de vacunas no hemos podido contar con la cantidad de dosis suficientes para poder vacunar a un ritmo que permita llegar más temprano que tarde a la deseada inmunidad que posibilite normalizar la vida de la ciudadanía. Está demás decir que el problema no es sólo argentino a punto tal que numerosos países están proponiendo la liberación de las patentes para poder acelerar la producción de vacunas incorporando más laboratorios que pueden producirlas sin tener que pagarles a los poseedores de esas patentes. No obstante las dificultades existentes, todo indica que en poco tiempo se regularizará la llegada de dosis de varios proveedores a los que se suma la producción local de la vacuna Sputnik lo que permitirá acelerar el ritmo de vacunación. Es curioso observar como quienes no se cansaban de proponer que debíamos hacer lo que hacían los países a los que según ellos les iba bien hoy se niegan a tomar las medidas que en el mundo han demostrado que son eficaces para bajar sustancialmente los contagios. Resulta muy preocupante que el sector mayoritario de la oposición y los medios hegemónicos persistan en prédicas que la realidad ha demostrado erróneas. El peligro está en que "si las personas definen las situaciones como reales, éstas son reales en sus consecuencias" como comprobó William I. Thomas en su conocido teorema. No se debe pasar por alto que los distintos niveles del estado, esto es nación, provincia y municipios deben acompañar las medidas con ayudas para aquellos sectores cuyos niveles de subsistencia se vean afectados para lo cual se deben dejar de lado gastos no esenciales y cobrarles a quienes han tenido grandes ganancias aún en pandemia. Al comienzo de la pandemia muchos pensaban que esta catástrofe nos haría más buenos. Era el tiempo que se aplaudía desde los balcones a los trabajadores de la salud por su labor y ahora ni siquiera escuchan sus permanentes pedidos para que los ayudemos a combatir al virus con mayores cuidados y menor circulación porque se ven absolutamente sobrepasados.

