Los niños y el desarrollo del habla; ¿hubo un retroceso durante la pandemia?

Durante el último año, el desarrollo del lenguaje de los niños se vio afectado por la pandemia y sus restricciones. La Lic. Julia Tagliabué, fonoaudióloga y referente de MED-EL explica los motivos y las situaciones a las que hay que prestar atención. ¿Qué hacer frente a este tipo de casos? De un momento al otro, la vida a la que estábamos acostumbrados cambió. El virus del COVID-19 provocó un confinamiento a nivel mundial y las actividades cotidianas comenzaron a desarrollarse desde casa. Con el paso del tiempo ese panorama afectó al desarrollo del lenguaje de los niños. "Cuando pudimos retomar un poco el trabajo presencial, observamos que los chicos estaban con un retraso bastante notorio, veíamos cosas que antes no estaban" comenta la Lic. Julia Tagliabué, fonoaudióloga, profesora en educación especial con orientación en hipoacusia y sordera, y referente de MED-EL, empresa líder en soluciones auditivas. Durante todo ese tiempo, y al estar encerrados con sus familiares más directos, los niños no tuvieron la necesidad de hacerse entender porque sus padres y convivientes los comprendían sin problemas. La diferencia se hubiese notado en otras experiencias en las que los niños van adquiriendo nuevas palabras. La Licenciada explica que, "con la interrupción de actividades cotidianas, tales como salir a comprar, compartir con pares en la plaza, ir a visitar a familiares y, principalmente, ir al colegio, se provocó una privación del lenguaje y no se generaron situaciones que resultaran ricas para el crecimiento del vocabulario de los niños, sobre todo para aquellos en que por su edad se encontraban en una instancia clave de aprendizaje y desarrollo". A ello se le suma el uso del barbijo, la máscara y la distancia. Anteriormente, los niños con dificultades auditivas podían sacar alguna pista de lo que sucedía mediante la lectura de labios o mirando las expresiones de la cara, pero ahora con todos los cuidados que se deben implementar, estamos cubiertos hasta los ojos y eso también les afecta. "Son muchas cosas que no pasaron o dejaron de pasar durante un año y esa cantidad de tiempo para un niño es muchísimo en cuanto a estimulación del lenguaje. Si los padres perciben algo, es porque algo está pasando, ya sea porque el niño no está percibiendo de la manera correspondiente o porque el lenguaje se dejó de desarrollar", advierte la Lic. Tagliabué. Entre las señales de alerta a las que se les debe prestar atención se encuentran: - La forma en la que expresan sus emociones: si solo gritan o lloran y no comunican lo que les pasa. - Si señalan o dicen una sola palabra para mostrar o pedir algo. - Si no hay coherencia en lo que están expresando. - Las reacciones ante los ruidos fuertes: si realizan el acto reflejo de cerrar los ojos o continúan su actividad sin perturbarse. - El silencio o la no respuesta: puede que el niño no haya escuchado entonces no levanta la mano o no pregunta y no sabe qué hacer porque se pierde. - El armado y producción de oraciones: pasan de decir oraciones complejas a hacerlo de manera más simple al perder los artículos y adjetivos. Ej.: El auto está roto – auto roto. En cualquiera de esas situaciones, la referente de MED-EL sugiere acudir a una consulta con un especialista para poder descartar cualquier patología a tiempo. Es el otorrinolaringólogo o el pediatra quienes deberán solicitar los estudios correspondientes y, en el caso de que fuese necesario, derivar al niño para que lleve a cabo un tratamiento fonoaudiológico. La situación pandémica por el momento continúa, por lo que la Lic. Tagliabué recomienda mantener y fomentar situaciones y experiencias lingüísticas con los niños (por ejemplo, conversar mientras se lleva a cabo una actividad en conjunto como ordenar los juguetes o lavar los platos) además de mantener rutinas que les permitan ordenarse en cuanto al lenguaje al estar viviendo una situación de ansiedad e incertidumbre como la que estamos pasando.



