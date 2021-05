» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 22/may/2021 de La Auténtica Defensa. En junio habría novedades por el desarrollo de "Cardales Chico"

Todo indicaría que el expediente tendría un despacho positivo de la Comisión de Obras Públicas del Concejo Deliberante. Sin embargo, aunque no sea vinculante, se deberá esperar al veredicto del Consejo Urbano Ambiental para aprobar la rezonificación. Tensión territorial por la recategorización de zona semirural a urbana. Vecinos del barrio San Jorge, encendieron la alarma y fueron seguidos por los de Parque Natura y Altos Los Cardales ante la amenaza de cambio de estatus de un sector privilegiado en nuestro Partido, vecino a la localidad de Los Cardales, donde los loteos permitidos deben superar los 1000 metros cuadrados, y con al menos 20 metros de frente. Sin embargo, durante la primera sesión de mayo del Honorable Concejo Deliberante, el Departamento Ejecutivo elevó el expediente del barrio "Cardales Chico". Fue girado a la Comisión de Obras Públicas, la cual convocó a una reunión específica para tratar el tema próximo lunes 31 de mayo. El expediente contiene los pormenores del barrio "Cardales Chico", un proyecto de la desarrolladora inmobiliaria "Olimpo Desarrollos", con domicilio en el barrio de Retiro, Capital Federal, y que propone la subdivisión de 532 lotes de 300 a 600 metros cuadrados cada uno, pegado al barrio San Jorge, con salida a Ruta 6. Al día de hoy, son unos 120 terrenos que ya están reservados, con señas que van de los U$S 8 mil a los U$S 15 mil. Corresponden a la primera de dos etapas de la urbanización que incluye tendido eléctrico, calles asfaltadas, alumbrado público LED, drenaje pluvial, red de agua potable y biodigestores cloacales. Según trascendió, y dada las singulares características del emprendimiento (que para prosperar indefectiblemente necesita de un cambio de zonificación) de la reunión del próximo 31 de mayo participarán entre otros el Arquitecto Jorge Bader, columnista dominical en este medio y actual Director General de Planeamiento y Catastro de la Municipalidad de Campanas, la Subsecretaria de Obras Públicas Mariela Patiño, los concejales integrantes de la Comisión de Obras Públicas, y todos aquellos ediles que se quieran sumar. Así las cosas, de no mediar una decisión política explícita desde el oficialismo local de "no innovar" al respecto, todo indica que habrá luz verde para "Cardales Chico" tanto de la Comisión de Obras Públicas, como del Concejo Deliberante propiamente dicho, dado que Juntos por el Cambio tiene mayoría propia en ambos ámbitos. También es cierto que para que los ediles puedan votar y hacer efectiva la rezonificación, primero hay que convocar al Consejo Urbano Ambiental (CUA) y esperar su devolución. Tanto para esta cuestión, como para cualquiera que le toque tratar, lo cierto es que el veredicto del CUA no es vinculante. Sin embargo, sería la última esperanza "política" para los vecinos que se oponen a una urbanización que romperá con el paisaje rural de ese sector del Partido de Campana, dejando la puerta abierta a emprendimientos similares y lo peor aún: a futuras subdivisiones de los generosos terrenos de los barrios abiertos pre existentes, tanto sobre Ruta 6 como la llamada Ruta 4, que en realidad se denomina Ruta Provincial 014 - 02 y une Río Luján con Los Cardales. Dado el endémico déficit habitacional en nuestro Partido y si bien "Cardales Chico" no se trata de un desarrollo asociado a "viviendas populares", una alta fuente municipal consultada por La Auténtica Defensa señaló: "Hay que escuchar a Bader y ver qué dice el CUA. Pero difícilmente no prospere la rezonificación porque además, este tipo de desarrollos se pueden ir a ciudades vecinas y no es la idea. En todo caso, y para que todos ganen algo, calculo que evaluarán la posibilidad de que los terrenos de los barrios abiertos pre existentes no puedan ser subdivididos en el futuro".

EL PLANO DE "CARDALES CHICO" PUBICADO POR EL DESARROLLADOR EN SU PAGINA WEB. YA HAY UNOS 120 LOTES RESERVADOS. OFF SIDE PARA EL SAN JORGE A fines de abril, las crónicas periodísticas describían cómo el impacto que un camión cerealero comprometió estructuralmente la estabilidad de la pasarela peatonal que se encontraba sobre Ruta 6, en las inmediaciones del barrio San Jorge. Fue entonces que, por seguridad, autoridades de Vialidad Provincial intervinieron desmontando la pasarela y volvieron a habilitar el tránsito vehicular por ese sector. Lo singular del caso es que durante la maniobra que involucró a dos pesadas grúas, los funcionaros provinciales advirtieron que el alambrado perimetral en la entrada al barrio San Jorge avanzó sobre la traza de la colectora, literalmente incorporándola a la urbanización, y generando además una cuestionable y abrupta geometría en el acceso vehicular al barrio. La provincia intimó a los vecinos del barrio a que informaran si tenían en su poder alguna autorización formal para realizar la intervención. Aparentemente, sería voluntad del municipio regularizar ese usufructo que habría iniciado en los años 90 durante la gestión Varela, hasta tanto ese sector de la colectora no sea reclamado por la Provincia. A cambio, los vecinos del San Jorge deberían modificar el ingreso al barrio y así morigerar las potencialmente peligrosas condiciones de acceso y egreso vehicular.

