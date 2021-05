» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 22/may/2021 de La Auténtica Defensa. Calendario Maya:

Tormenta 3 - Energía del 22/05/2021 - Trecena de la Tierra

SINCRONARIO DE 13 LUNAS Año Tormenta 2. Tormenta Lunar azul. Tormenta, Energía que te impulsa a llegar bien alto si lo deseas, canalización energética, autogeneración, cambio. DÍA 301 DEL AÑO TORMENTA 2. DÍA 21 - SILIO - DE LA LUNA ESPECTRAL DE LA SERPIENTE QUE VA DESDE EL 2/5 AL 29/5. 7MO DÍA DE LA SEMANA AZUL, DE TRANSFORMACIÓN. HRAIM (MANTRA) - SILIO - CHAKRA CORAZÓN - DESCARGA. KIN 159 - TORMENTA 3, guiada por la noche. Energía fuerte, de movimiento, te deja sin aliento, es de cambio, de transformación, de desapego absoluto. Día Tormenta + Año Tormenta se potencia. Día para canalizar y transformar, pero ojo hasta lo justo. No se excedan, ya que si no sería el caos o la destrucción. Perturba la mente y la toma de decisiones. Es un día donde estar "livianos" nos hace conseguir la calma y la paz interior. Es una Energía que acelera los procesos y todo se vive con mayor intensidad. Movimientos, cambios, potencia la mudanza que nos marca la Tierra en el propósito de estos 13 días y que se va a ser extensivo toda la Trecena. Nos ayuda a resistir cualquier bloqueo o episodios que se viene postergando, es un rayo que nos atraviesa de punta a punta, la tormenta se siente en el cuerpo, en las articulaciones, es alta vibración, es veloz como la luz. Energía catártica si estamos en eje, si no se vuelve explosiva y corrosiva. No te aceleres, ni te obsesiones, no te pongas quisquilloso ni te encierres. Sociabiliza. El tema es que justo es el comienzo de 9 días de Fase 1, podemos estar intolerantes. Nos impulsa a renovarnos. A cambiar patrones de conductas y a aprender que los cambios son posibles y también positivos. La Tormenta es un empujón para seguir en evolución. Excelente día para defender nuestros derechos y hacernos respetar, siempre y cuando podamos hacerlo en Paz y armonía. También muy buena Energía para decidirse a dejar cualquier tipo de adicción. Este día se siente en el aire, en el cuerpo, se siente, no pasa desapercibido!!! Alta y buena vibra para todos, que la Paz sea con todos ustedes. Multiplíquenla con hechos. Mejor que decir es hacer. Los cambios siempre son bienvenidos!!



Por Alejandra Dip

