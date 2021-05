» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 22/may/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 22 de Mayo







DÍA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la Resolución 55/201 en el año 2000, en este día se concientiza sobre la importancia de la biodiversidad para la humanidad y se insta a cuidarla y preservarla para las futuras generaciones. Esta fecha fue elegida por ser la jornada en la que se aprobó el Convenio sobre la Diversidad Biológica, firmado en el año 1992. El tema de este año es "Soy parte de la solución", continuidad de la campaña del año pasado ("Nuestras soluciones están en la naturaleza"), y es un recordatorio de que la biodiversidad es crucial para el desarrollo sostenible. Se entiende por biodiversidad la amplia variedad de seres vivos (animales, plantas y microorganismos), las diferencias genéticas dentro de cada especie y la variedad de ecosistemas que albergan múltiples interacciones entre sus miembros y su entorno. Según la ONU aproximadamente 1 millón de especies de plantas y animales se encuentran en peligro de extinción.



FALLECE BERNABÉ FERREYRA Bernabé Ferreyra nació el 12 de febrero del año 1909 en Rufino, Santa Fe. Inició su carrera futbolística en el equipo Jorge Newbery (Rufino), donde se destacó con sus abundantes goles y ganó la titularidad del plantel superior a los 15 años: "Mis hermanos se habían empeñado en que fuera el shoteador más fuerte del pueblo. Mañana y tarde me hacían golpear la pelota. ¡Más fuerte... más! ¡Todavía más fuerte!" Al poco tiempo su familia se mudó a Junín (Buenos Aires) por el trabajo de su hermano Paulino; allí, trabajó como pintor en los talleres del ferrocarril y comenzó a jugar en el club Buenos Aires al Pacífico (BAP). Tras consagrarse campeón de la Liga Juninense, en el año 1929, empezó a vestir la camiseta de Tigre. En dicho equipo, "La Fiera" conquistó a la hinchada al convertir 19 goles en 13 partidos. En el año 1931, Tigre se enfrentó contra San Lorenzo en la cancha de Boca; todo parecía indicar que el "Ciclón" triunfaría 2 a 0 pero, a escasos minutos del final, el jugador dio vuelta el partido que finalizó 3 a 2. Al año siguiente arribó a River y, con sus 44 goles, propició que el club conquistara su primer título en la era profesional. Con el correr de los años, "El mortero de Rufino" se consagró campeón de la Copa de Competencia (1932), la Copa Campeonato (1936), la Copa de Oro (1936), la Copa Ibarguren (1937) y el Campeonato de Primera División (1937); a nivel internacional, conquistó la Copa Aldao (1936 y 1937). Por otra parte, con la Selección salió campeón de la Copa América en el año 1937. Falleció en el año 1972 en Buenos Aires.



SE LANZA "RAIN ON ME" Un día como hoy en el año 2020, Lady Gaga lanzaba con Ariana Grande el sencillo "Rain on me". Perteneciente al álbum "Chromatica" (2020) y compuesto por ambas artistas junto a Rami Yacoub y Matthew Burns, la canción permitió que las cantantes ganaran un premio Grammy en la categoría "Mejor Interpretación de Pop de Dúo/Grupo": "Es gracioso porque yo soy una personalidad pop y mis influencias musicales están más cercanas al R&B. Pero Gaga me ha hecho sentir muy cómoda explorando esta nueva faceta" expresó Grande.



