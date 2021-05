» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 22/may/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

22 de Mayo de 2021







FACU Y LOS PLAYOFFS Esta noche, Denver Nuggets iniciará su serie de playoffs frente a Portland Trail Blazers por la primera ronda de la Conferencia Oeste. Será la primera presentación de Facundo Campazzo en la postemporada de la NBA y el primer argentino en llegar a esta instancia desde el retiro de Emanuel Ginóbili. El encuentro se disputará desde las 23.30 horas. Anoche, en tanto, quedó definido el cuadro del Oeste luego que Memphis Grizzlies le ganara 117-112 en tiempo suplementario a Golden State Warriors el duelo por el octavo boleto. Así, las otras tres series de primera ronda de esta Conferencia serán: Utah Jazz vs Memphis Grizzlies, Phoenix Suns vs Los Angeles Lakers y Los Angeles Clippers vs Dallas Mavericks.



NADIA ELIMINADA La rosarina Nadia Podoroska perdió ayer 6-4 y 6-3 frente a la croata Ana Konjuh y se despidió del WTA de Belgrado. El próximo compromiso que tenía "Nachu" en agenda era el torneo de Estrasburgo, aunque finalmente descartó su participación en este certamen y se instalará directamente en Roland Garros, segundo Grand Slam del año. BAGNIS FINALISTA En el Challenger de Oeiras, Facundo Bagnis apabulló al francés Hugo Gaston en semifinales (lo venció 6-0 y 6-2) y se clasificó a la final del certamen. Su rival por el título será el español Carlos Alcaraz. En cambio, el platense Tomás Etcheverry cayó en las semifinales del Challenger de Biella ante el francés Enzo Couacaud. BROTE SELECCIONADO El Seleccionado masculino de Vóley partió ayer rumbo a Rimini con solo nuevos jugadores después que se detectarán tres casos positivos antes de viajar hacia Italia, donde disputará la Liga de Naciones desde el 28 de mayo. Según informó la Federación Argentina (FeVA), en los últimos testeos realizados antes del viaje dieron positivos Santiago Danani, Bruno Lima y Nicolás Lazo, quienes se encuentran en buen estado de salud y aislados. Ante esta situación, se decidió que también fueran aislados por contacto estrecho Matías Sánchez, Ezequiel Palacios, Cristian Poglajen, Agustín Loser, Franco Massimino y Pablo Crer. Por ello solo viajaron Luciano De Cecco, Nicolás Uriarte, Federico Pereyra, Luciano Palonsky, Sebastián Solé, Martín Ramos, Facundo Conte, Jan Martínez y Nicolás Méndez. Antes de su llegada a la ciudad que será sede del torneo, el plantel se alojará en Monza y se entrenará en las instalaciones del club Vero Volley. Y el lunes, los jugadores volverán a realizarse testeos para confirmar todos los estudios hechos en el país. GRILLO, CON LO JUSTO El golfista argentino Emiliano Grillo consiguió dos birdies en los últimos tres hoyos de su participación de ayer en el PGA Championship y así logró un score de 72 golpes que le alcanzó para clasificar a las dos rondas finales del segundo Major del año. En la cancha del Ocean Course de Kiawah Island, los líderes del torneo son el estadounidense Phil Mickelson y el sudafricano Louis Oosthuizen con 5 goles bajo el par. Por su parte, Grillo se encuentra en el puesto 63 con +5. TC MOURAS: SIN FINAL Debido a las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno nacional, la séptima fecha del TC Mouras se iba a desarrollar íntegramente este viernes, ante la imposibilidad de tener actividad sábado y domingo. Sin embargo, las malas condiciones climáticas impidieron la realización de la final.

Breves: Deportivas

22 de Mayo de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar