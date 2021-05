» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 22/may/2021 de La Auténtica Defensa. Coronavirus:

Por el avance de la segunda ola, AFA decidió suspender sus torneos hasta el 30 de mayo







La determinación, que acompaña las medidas del gobierno nacional, comenzó a regir hoy. Por eso, ayer se jugó lo que ya estaba programado. En cambio, tomó por sorpresa a equipos de la Primera Nacional que ya habían viajado para disputar sus compromisos de la fecha 11. Villa Dálmine se salvó por horas. Mientras a Puerto Nuevo se le interrumpe su gran arranque en el Apertura de la Primera D. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó ayer que, con el fin de "acompañar las medidas sanitarias anunciadas por el Presidente Alberto Fernández, tendientes a combatir la segunda ola de la pandemia Covid 19" que tanto impacto está teniendo en nuestro país, decidió "suspender la programación de partidos en todas las competencias locales que organiza hasta el domingo 30 de mayo inclusive". De esta manera, los encuentros que estaban pautados para el viernes se mantuvieron firmes y, a su vez, se transformaron en los últimos, al menos, hasta junio (todo dependerá de cómo evoluciona la situación sanitaria y las medidas que se determinen al respecto). "En este momento donde nuestro querido país debe hacer un esfuerzo extra para controlar esta angustiante pandemia que nos aqueja, la AFA y todos los que componemos el fútbol acompañaremos una vez más a las autoridades nacionales suspendiendo la programación de partidos correspondientes a todas las competencias locales", remarcó la entidad. PRIMERA NACIONAL Entre los partidos pautados para este viernes estaba el duelo entre Quilmes y Mitre de Santiago del Estero que abría la fecha 11 de la Primera Nacional. Finalmente, el Cervecero se impuso 2-1 como local y logró avanzar hasta el cuarto puesto de la Zona A. En tanto, el Aurinegro (descontó recién en tiempo adicionado por intermedio de Ezequiel Cérica) se volvió a tierras santiagueñas con las manos vacías, pero con el alivio de, al menos, haber podido disputar el cotejo. Situación contraria atravesaron ayer Independiente Rivadavia y Guillermo Brown, equipos que tenían pautados sus compromisos de la fecha 11 para este sábado y por ello habían emprendido viaje antes de confirmarse esta suspensión: los mendocinos jugaban en Córdoba contra Instituto y salieron el jueves a las 11.00 de la noche rumbo a la provincia mediterránea, mientras los de Puerto Madryn visitaban a Tristán Suárez y habían salido el jueves a las 17.00 desde tierra patagónicas rumbo a Ezeiza, a donde arribaron ayer a las 9.00. Entre ambos clubes perdieron alrededor de un millón de pesos por traslados y comidas. VILLA DÁLMINE Por su parte, el Violeta se "salvó" porque su compromiso ante Güemes de Santiago del Estero fue programado para el domingo y, por ello, la partida de la delegación Violeta estaba programada para este viernes por la tarde-noche (la suspensión se determinó por la mañana). A su vez, la institución campanense informó a través de sus redes sociales que "acompañará" la medida dispuesta por AFA, por lo que suspenderá "toda actividad" hasta el 30 de mayo. En lo deportivo, el parate le permitirá al entrenador Marcelo Franchini "resetear" a un equipo muy golpeado anímicamente, recuperar al arquero Emanuel Bilbao (positivo de coronavirus) y, probablemente también, a los lesionados Alejandro Gagliardi y Cristian Ojeda. Y hasta quizás le dé la oportunidad de trabajar específicamente en el aspecto físico con el plantel, algo que venía "pidiendo a gritos", según explicó en diferentes notas. PUERTO NUEVO El conjunto Auriazul debía recibir el domingo a Deportivo Paraguayo por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Primera D. La medida no solo deja sin efecto esa programación, sino que interrumpe el gran arranque que había tenido el equipo dirigido por Gastón Dearmas: tras sus victorias sobre Muñiz y Juventud Unida en las fechas iniciales, Puerto Nuevo es el único líder del certamen. A través de sus redes sociales, el Portuario también confirmó su acompañamiento a lo dispuesto por la AFA y ratificó que las instalaciones del barrio Don Francisco permanecerán cerradas hasta el 30 de mayo inclusive. LIGA PROFESIONAL Hoy debía disputarse la primera semifinal de la Copa 2021 de la Liga Profesional. Independiente y Colón se iba a medir en el estadio Bicentenario de San Juan. Y mañana iba a ser el turno de Boca Juniors y Racing Club, también en el mismo escenario. "Trabajaremos en conjunto con los gobiernos de las provincias de San Juan, Santiago del Estero y las autoridades de la Liga Profesional de Fútbol a fin de reprogramar las semifinales y la gran final de la Copa de la Liga en los escenarios originalmente previstos", aclaró la AFA ayer. PRIMERA C El inicio de la 13ª fecha del Torneo Apertura tenía pautados cuatro encuentros para este viernes, por lo que la programación quedó partida al medio. Ayer, Victoriano Arenas (el campanense Germán Águila fue titular) igualó 1-1 como local con Midland; El Porvenir venció 1-0 como visitante a Claypole; L.N. Alem le ganó 2-1 a Berazategui en General Rodríguez; y Dock Sud derrotó 1-0 a San Martín (B), triunfo que le permitió alcanzar a Central Córdoba de Rosario en lo más alto de la tabla con 24 puntos (el Charrúa quedó con un juego menos). PRIMERA B METRO La 12ª fecha del Torneo Apertura no llegó a comenzar. Así, Deportivo Merlo llegó a esta suspensión como único líder con 20 puntos, uno más que Colegiales y J.J. Urquiza. PRIMERA A FEMENINA La 8ª fecha debía comenzar ayer, pero por inclemencias climáticas fue suspendido el encuentro entre SAT y Deportivo Español, el cual ahora será reprogramado junto a los demás encuentros de esta jornada. Boca Juniors manda en la Zona A, mientras River Plate y UAI Urquiza lo hacen en la Zona B. PRIMERA B Y C FEMENINA Ninguna de estas dos categorías tiene todavía formato de disputa, sorteo del fixture o fecha de posible inicio de los campeonatos 2021. Así, hay equipos pertenecientes a estas divisionales que llevan más de un año sin competencia oficial. En el caso de Puerto Nuevo, su último encuentro data de principios de enero, cuando cerró su participación en el Torneo de Transición de la Primera B que definió dos ascensos a Primera A.

AL PORTUARIO, ESTA SUSPENSIÓN LE INTERRUMPE SU GRAN ARRANQUE EN EL TORNEO APERTURA.





AL VIOLETA, EL PARATE LE PERMITIRÁ RESETEARSE, ESPECIALMENTE DESDE LO ANÍMICO. SIN PRECISIONES RESPECTO A LAS COMPETENCIAS CONTINENTALES Mientras la AFA suspendió provisoriamente sus campeonatos locales, la CONMEBOL sigue avanzando con el cronograma que tiene estipulado. Así, doce equipos argentinos deberían afrontar entre martes y jueves sus diferentes compromisos correspondientes a la última fecha de la fase de grupos de las Copas Libertadores y Sudamericana. A partir de ello, varias preguntas quedaron flotando sobre este presente del fútbol argentino: ¿Podrán seguir entrenando normalmente estos equipos? ¿Podrán ser locales en el país aquellos que deban hacerlo (Rosario Central ya mudó su localía a Banfield ante lo determinado por la gobernación de Santa Fe)? ¿Podrán viajar sin inconvenientes aquellos que juegan como visitantes?

