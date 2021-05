» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 22/may/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

RIVER: DOS MÁS El plantel de River Plate volvió a someterse a testeos de coronavirus y, en esta oportunidad, de los once jugadores que tiene disponibles Marcelo Gallardo para la Copa Libertados, solo dos dieron positivo: Fabrizio Angileri y José Paradela. De esta manera, ninguno de los dos podrá estar en la última fecha de la fase de grupos frente a Fluminense, partido para el que se espera el alta médica de la mayoría de los jugadores que dieron positivo en la previa al encuentro de Cuartos de Final de la Copa de la LPF frente a Boca Juniors. De hecho, esos 15 futbolistas fueron analizados ayer nuevamente y hoy se conocerían sus resultados (en caso de dar negativo podrían reincorporarse a los entrenamientos).



BOCA: UN POSITIVO Después del empate frente a Barcelona de Guayaquil por Copa Libertadores, los jugadores de Boca Juniors también se sometieron a nuevos testeos de coronavirus y la mala noticia para Miguel Ángel Russo fue el positivo del juvenil Cristian Medina, que había sido titular en el compromiso del jueves. Esto encendió las alarmas en el Xeneize, aunque desde el club informaron que Medina presentaba un "nexo epidemiológico familiar", dando a entender que su contagio no se habría dado puertas adentro de la institución. AGÜERO, AL BARSA La final de la Champions League será el último partido de Sergio Agüero como jugador del Manchester City, equipo en el que se convirtió en ídolo después de una década repleta de goles y títulos (es el máximo artillero histórico de la institución y también el extranjero más goleador de la Premier League). La novedad es que, ayer, quedó prácticamente confirmado que su próximo destino será Barcelona: según trascendió, firmaría un contrato por dos temporadas con el club catalán. Así, en caso que se defina la continuidad de Lionel Messi (su contrato vence el 30 de junio), el Kun compartiría plantel por primera vez con la Pulga por fuera de lo que es la Selección Argentina, donde se hicieron grandes amigos. SERÁ EN BARRANQUILLA La FIFA anunció que la sede para el partido entre Argentina y Colombia, correspondiente a la fecha 8ª de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial Qatar 2022 se disputará en el estadio Metropolitano de Barranquilla, ciudad en la cual River disputó ante Junior un partido de Copa Libertadores con serios incidentes en las afueras del estadio Romelio Martínez. En los días previos se había mencionado la posibilidad que el encuentro, pautado para el 8 de junio, no se dispute en Colombia debido a la grave situación social que atraviesa el país. ALETI O REAL Hoy se conocerá al campeón de la Temporada 2020/21 de la Liga de España: Atlético Madrid (83 puntos) depende de sí mismo, mientras Real Madrid (81) necesita que el conjunto de Diego Pablo Simeone pierda puntos hoy. Por esta 38ª y última fecha, el Colchonero visitará a Valladolid (13.00; DirecTV), mientras el Merengue recibirá a Villarreal (13.00; ESPN). Por su parte, Barcelona visitará a Eibar (13.00; ESPN) ya sin chances y sin Lionel Messi, quien fue licenciado para descansar antes de viajar rumbo a nuestro país para afrontar la doble fecha de Eliminatorias y la Copa América 2021. El conjunto catalán, al igual que Sevilla, ya está clasificado para la próxima Champions League. En tanto, entre Real Sociedad (59), Villarreal (58) y Betis (58) definirán los dos equipos que irán a la Europa League y el que se quedará con un lugar en la flamante Liga de Conferencia. Mientras que los tres descensos se definirán entre cuatro equipos: Eibar (30; recibe a Barcelona), Valladolid (31; recibe a Atlético Madrid), Elche (33; recibe a Athletic Bilbao) y Huesca (33; recibe a Valencia). Solo uno de ellos seguirá en la máxima categoría al finalizar la jornada.

