Finalizó la obra del barrio Héroes de Malvinas sumando 60 nuevas calles pavimentadas

El Municipio completó la pavimentación con hormigón de los barrios Federal y Héroes de Malvinas y cumplió una promesa que los vecinos esperaron por 20 años. "La transformación es extraordinaria", enfatizó el intendente Abella al recorrer junto a vecinos las calles. Luego de más de 20 años de espera, la totalidad de los vecinos de los barrios Federal y Héroes de Malvinas cumplieron el ansiado sueño de tener el pavimento. Es que esta semana, el Municipio completó 60 calles y finalizó así una obra histórica que transforma el lugar y mejora la calidad de vida de cientos de familias. "Cumplimos una deuda de 20 años que tenía la Municipalidad con los vecinos. La transformación es extraordinaria porque el pavimento constituye un cambio radical en la vida cotidiana de las familias porque ya no sufren las complicaciones que genera la tierra", resaltó el jefe comunal al recorrer las calles Negrette e Isla Soledad junto a vecinos. La obra se dividió en tres etapas y significó una inversión más de $100 millones. Allí se ejecutaron obras de pavimento de hormigón, cordón cuneta y desagües pluviales. "Arrancamos hace dos años desde el callejón de la empresa Honda. Fuimos cumpliendo etapa por etapa y los vecinos pudieron ver cómo cumplíamos cada una de ellas. Y hoy finalizamos. Es un orgullo muy grande porque logramos que este sector de la ciudad tenga cero calles de tierra", agregó Abella, al tiempo que se comprometió a seguir trabajando y gestionando obras para darle a los todos los vecinos más infraestructura "para que puedan vivir mejor". Por su parte, el secretario de Planeamiento, Obras e Ingeniería Urbana, Sergio Agostinelli, destacó que la obra de pavimentación no solo significa mejores condiciones de transitabilidad sino también la concreción de otros aspectos complementarios como son los desagües pluviales, nivelación de la calle y corrimiento de infraestructura hacia las veredas. "Son obras que no se ven pero que nos dejan tranquilos porque realizamos una infraestructura para que el pavimento sea más durable", enfatizó el secretario. En tanto que, el presidente de la sociedad de fomento "Barrios Amigos", Gabriel Panno, compartió la felicidad que sienten todos los vecinos por los avances que se concretaron en el barrio y por la promesa que cumplió el Intendente. "Se acabó la tierra. Se acabó el regador. Se acabaron un montón de problemas que sufrimos por muchísimos años. Un paso importantísimo para nosotros. Estamos contentos porque en 5 años hemos tenido más progreso que en 20 años", concluyó Panno.

Los vecinos le agradecieron al Intendente la obra.





Abella compartió una amena charla con los vecinos.





Representantes y vecinos del barrio se acercaron a agradecerle a Abella por haber cumplido con su promesa.

Ahora todo el barrio tiene sus calles pavimentadas con hormigón.

Finalizó la obra del barrio Héroes de Malvinas sumando 60 nuevas calles pavimentadas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar