Un motociclista resultó accidentado

Un móvil del SAME trasladó ayer por la tarde a un motociclista que cayó al pavimento de la avenida Mitre tras colisionar con una Ford Ecosport a la altura de Castilla. Según testigos, la Honda 110 se dirigía en dirección a la plaza Eduardo Costa, y el accidente tuvo lugar cuando la Ecosport ingresaba a la avenida, en la misma dirección. En el lugar también estuvieron presentes integrantes del cuerpo de Bomberos y efectivos del Comando Patrulla.

#Ahora choque en Av Mitre y Castilla. Una Honda 110 que circulaba por Mitre y una Ford Ecosport que ingresaba desde Castilla, también hacia el centro. El joven fue trasladado al hospital por SAME, también colaboró Bomberos móvil 43, presente CP zona 1 pic.twitter.com/I00nFqMtSv — Daniel Trila (@dantrila) May 22, 2021

