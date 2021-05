Así lo informó la Subdirección de Higiene Urbana del Municipio con motivo de celebrarse un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. La Subdirección de Higiene Urbana del Municipio informó que este martes 25 no habrá recolección de residuos. Dicha suspensión se debe al Feriado Nacional por la conmemoración del 211° aniversario de la Revolución de Mayo. Por tal motivo, se solicita a los vecinos no sacar los residuos a la vía pública, y colaborar con la limpieza de la ciudad. No obstante, la empresa Agrotécnica Fueguina realizará solo recolección domiciliaria el día lunes 24, mientras que el miércoles 26 retomará sus horarios y servicios habituales.

Se pide a los vecinos responsabilidad al momento de sacar la basura.



Este martes 25 no habrá recolección de residuos

