La concejal de Juntos por el Cambio Karina Sala cuestionó a sus pares kirchneristas por oponerse a modificaciones en las ordenanzas fiscal e impositiva vigentes que busca seguir acompañando a las Pymes, mano de obra local, jubilados y propietarios de motos. En la sesión de este jueves, sancionaron dos ordenanzas del Departamento Ejecutivo que modifican artículos de la fiscal e impositiva vigentes para brindarles más beneficios a los vecinos y comerciantes de la ciudad. La aprobación de este importante proyecto no contó con el acompañamiento del bloque kirchnerista y la concejal de Juntos por el Cambio Karina Sala, aseguró que "Romano, Calle, Trujillo y Colella votaron en contra de beneficios para los vecinos". En cuanto a la ordenanza Fiscal 7013 los principales cambios, tienen que ver con la regulación de los recursos administrativos, la reducción de la obligación de pago de patentes de rodados de 25 a 20 años, la aclaración conceptual de impacto en determinadas tasas, tales como, la situación de inmuebles que se encuentren asentados en dos o más partidos. A esto se le suman aquellos jubilados que soliciten la eximición de la tasa por Alumbrado Público, Servicios Generales, Conservación de la Vía Pública y Servicios Varios, se requerirán a partir de esta modificación que los ingresos del núcleo familiar no superen el monto equivalente a tres jubilaciones mínimas. Respecto a los cambios propuestos para la Ordenanza Impositiva N° 7014, se reducirán los mínimos en la Tasa por Inspección de seguridad e higiene respecto de los contratistas locales, con una dotación del personal de más del 70% con domicilio real en nuestra ciudad. Además, se reducirán los mínimos para determinados contribuyentes según los metros cuadrados que posean sus locales habilitados, se cambiará el sistema de retenciones de la tasa por inspección de seguridad e higiene y se creará un cuadro dinámico respecto de los valores a abonar en concepto de patente de rodados tipo motocicletas. "Una vez más el intendente Abella nos demuestra, a través de hechos concretos, el acompañamiento a las empresas locales. Modificando esta norma, los contratistas de Campana se verán beneficiados con una quita en su tasa, esto que implica, que al momento de cotizar tengan mayor competitividad frente a empresas que no son de la ciudad", enfatizó. Y sumó: "Con estas ordenanzas, también se busca fomentar la contratación de mano de obra local, ya que implica que las dotaciones de las empresas radicadas en Campana estén compuestas por vecinos". "Estamos viviendo tiempos difíciles, tanto en lo económico como en lo social, por eso también en estas ordenanzas podemos ver beneficios para algunos sectores de nuestra ciudad que puedan verse más vulnerables", sostuvo Sala. Siguiendo con esta línea, destacó que también se contempló una modificación en el pago de Tasa por Rodado de Patente, impactando en los propietarios de motos de hasta 110 cilindradas. Hasta el momento, debían pagar $12.756 anuales y a partir de ahora, van a abonar un total anual de $5.940. "Este esfuerzo que hace el Municipio, se funda en este principio solidario que se viene planteando desde hace un tiempo atrás", dijo al tiempo que resaltó que más del 70% de las motos radicadas en nuestro partido son de esta cilindrada y son las que la mayoría de los vecinos utilizan para el traslado diario y en muchos casos para trabajar. Para finalizar, la concejal Sala ponderó que "como podemos ver, los cambios que se plantean en cuestiones de fondo, solo buscan otorgar beneficios, impulsando a la empresa local, fomentando la contratación de mano de obra campanense y dando algo de alivio a sectores más vulnerables".

